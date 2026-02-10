Emergencia energética se agrava en Ucrania

Leópolis, Ucrania.- La emergencia energética en Ucrania se está agravando al prolongarse los cortes de suministro también en el oeste del país, lo que ha llevado a que millones de personas vivan con sólo unas horas de electricidad al día debido a los ataques rusos contra la infraestructura esencial.

Aunque las labores de reparación continúan noche y día sin interrupción, algunos reactores nucleares bajo control de Kiev todavía no han podido restablecer completamente su producción después de los masivos ataques aéreos que Rusia lanzó el sábado contra la red eléctrica, según informó el operador Ukrenergo.

Los daños sufridos por varias líneas de alto voltaje y subestaciones en Ucrania occidental, así como por dos importantes centrales térmicas, han llevado a que este lunes los habitantes de Leópolis y de otras zonas contiguas a la frontera europea recibiesen menos de siete horas de electricidad, con temperaturas de aproximadamente diez grados bajo cero.

La población ucraniana ha acumulado tantos dispositivos de almacenamiento de electricidad, que según dicen varios expertos su capacidad total equivale ya a la generación de un reactor nuclear.

Sin embargo, la prolongación de los apagones planificados quiere decir que muchos ya no pueden cargarlos durante los breves momentos en los que vuelve la luz.