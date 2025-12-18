Empleados de Louvre, prorrogan su huelga

PARÍS.- La huelga en curso en el Louvre ya no es solo una disputa laboral. Se ha convertido en una prueba de cuán segura, creíble y competentemente se está gestionando el museo más visitado del mundo. Detrás del paro no solo hay relaciones laborales desgastadas, sino también un edificio bajo presión, con partes del antiguo palacio en deterioro ahora consideradas inseguras.

En el corazón de la crisis se encuentra una ruptura más profunda: un robo de joyas valorado en 102 millones de dólares que expuso fallos de seguridad en el núcleo de la institución y transformó las quejas del personal, que llevaban tiempo gestándose, en un ajuste de cuentas nacionales con resonancia global.

Endureciendo

Las tensiones ya estaban aumentando cuando una huelga espontánea en junio cerró abruptamente el museo, dejando a los visitantes varados bajo la pirámide de vidrio de IM Pei. Semanas después, el Louvre anunció el cierre de oficinas y una galería pública debido al debilitamiento de las vigas del suelo, lo que profundizó la preocupación por el abandono en todo el complejo envejecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El robo a plena luz del día en octubre, en el que los ladrones se llevaron joyas de la corona, intensificó el escrutinio de legisladores y auditores y reformuló las quejas laborales como cuestiones de fracaso institucional.

Las autoridades del Ministerio de Cultura han intentado desactivar el enfrentamiento proponiendo cancelar un recorte de fondos planeado para 2026, contratar guardias adicionales y personal de servicios al visitante, y aumentar los salarios. Los sindicatos rechazaron las medidas por considerarlas inadecuadas, señalando que la confianza se ha desgastado más allá de soluciones rápidas.

El lunes, el sindicato CFDT dijo que 400 trabajadores en una reunión votaron a favor de la huelga debido a la falta crónica de personal, el deterioro de los edificios y las decisiones de gestión. El miércoles, los trabajadores votaron para extender la acción, obligando al Louvre a operar de manera restringida.

El museo reabrió parcialmente una "ruta de obras maestras", permitiendo el acceso a la "Mona Lisa", la Venus de Milo.