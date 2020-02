Empresarios buscan ganarse la confianza de la sociedad con más empleo

Los 12 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y más de 150 organizaciones y empresas expusieron que replantearán su relación con la sociedad con un decálogo de principios que incluyen compromisos con la comunidad, el medio ambiente, con la legalidad, oportunidades de empleo formal, entre otras.

El presidente del CCE, Carlos Salazar, dijo que "ser empresario en México es un acto heroico, ante la enorme cantidad de obstáculos que tenemos que enfrentar todos los que nos dedicamos a este noble oficio".

Porque se trata de hombres y mujeres que quieren transformar lo que ven, y que su trabajo trasciende más allá de su familia, porque genera empleos, paga salarios e impuestos y contrata proveedores.

"Es decir, participa en el bienestar de la sociedad y contribuye a darle sentido a nuestra vida como colectividad. Produce un círculo virtuoso en el que las utilidades se convierten en ahorro; y ese ahorro se utiliza nuevamente para invertir en bienes y servicios que harán crecer a la empresa y emplear a muchas más personas".

Sin embargo, mencionó que eso ya no es suficiente, las empresas deben de tener ahora una dimensión abiertamente social, deben crear valor público y ganarse la confianza de la gente todos los días y añadió: "la prosperidad de los negocios depende de que la sociedad progrese".

La presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez, afirmó que hay una falta percepción de que las empresas crecen a costa de las comunidades.

"Debemos reconocer que los beneficios del sistema económico de los últimos años no han sido parejos, y que las demandas y aspiraciones de la ciudadanía por un crecimiento más inclusivo, son totalmente legítimas. No hemos estado, en muchos casos, a la altura de las expectativas de la sociedad", añadió.

Consideró que la pérdida de la confianza tuvo impactos colaterales y en parte, por ello, hay líderes políticos y sociales que toman medidas en contra de la competitividad y del crecimiento económico.

Dijo que hoy, las 52 empresas que integra el Consejo "creemos en la creación de un ciclo positivo de prosperidad para la empresa y la comunidad. Los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza son parte integral de nuestra estrategia".

Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que los 10 puntos que incluye el "decálogo de la responsabilidad" son: Construir una relación de confianza y credibilidad con la sociedad; garantizar mayores oportunidades de empleo formal, crecimiento y desarrollo; ser ejemplo de integridad y ética; modernizar la cultura empresarial.

Así como establecer un compromiso de las grandes empresas con las micro, pequeñas y medianas empresas; demostrar la obligación moral con la sociedad; asumir y promover la inclusión, la diversidad y respeto a los derechos humanos; privilegiar la sustentabilidad de las actividades económicas; insertar a las empresas en la era digital; impulsar una relación responsable y propositiva con la autoridad.

Expuso que para la Coparmex esto no es nuevo porque que desde el 13 de junio de 2018 el sindicato patronal lanzó una declaración de compromisos con la sociedad y ahora se suman esfuerzos de más empresarios.