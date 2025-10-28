logo pulso
Empresas mexicanas en riesgo de cierre por incertidumbre económica

Por El Universal

Octubre 28, 2025 05:04 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Empresas del sector terciario observan que la situación económica de México en 2025 es incierta o que se deteriora, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Naciones de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En una encuesta hecha por dicho organismo en la que participaron empresarios de 19 entidades federativas se observó que 70% ven una contracción de la producción y de la inversión, 18.5% ven estabilidad y solamente 11.5% ven crecimiento para los próximos 12 meses.

Además de que 83.8% dijo conocer de alguna firma que evalúa cerrar, reducir sus operaciones o reubicarse en el país, lo que tiene que ver con los altos costos operativos y los cambios regulatorios o aduanales que se dan en México sin previo aviso.

Por ejemplo, el entorno actual de la próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los ajustes a los impuestos que se harán en materia de IVA, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), sobre la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), entre otros aspectos afecta o influye en las perspectivas de las empresas.

El 70.1% expuso que el cambio en las regulaciones anteriores sí les afecta negativamente en la operación, mientras que 10% dijo que fortaleció sus operaciones y otro 15% aseguró que no tuvo impacto.

Incertidumbre jurídica e inseguridad hacen considerar permanencia de empresas

Otros de los factores que consideran que impulsan a las empresas a reconsiderar su permanencia en México son la incertidumbre sobre temas políticos, la incertidumbre jurídica, la inseguridad y la mano de obra, así como aspectos logísticos y falta de incentivos y apoyos gubernamentales.

La gran mayoría de los directivos de empresas que dicen saber de un próximo cierre aseveraron que las regiones que se consideran principales destinos para relocalizarse o expandirse son, en primer lugar, Estados Unidos, en segundo lugar Asia y en tercero algún país de Sudamérica.

En la encuesta, la Concanaco también preguntó sobre si México sigue siendo un destino atractivo para hacer inversiones manufactureras y para operaciones de comercio exterior a lo que el 33.3% respondió que definitivamente sí, pero 40.2% dijo que "en parte, con reservas", y 26.4% "no, actualmente no".

La Concanaco-Servytur señaló que México presentó una agenda de soluciones estructuradas en seis frentes prioritarios: Certidumbre regulatoria y fiscal, seguridad productiva y logística, incentivos a la permanencia y reinversión, simplificación aduanera y comercio exterior, así como reforzamiento de la imagen-país y consumo local.

Por ejemplo, piden que cualquier cambio en la regulación se informe con 90 días de anticipación, se pide una implementación gradual de las reformas y elaboración del mapa de riesgos regulatorios por entidad.

