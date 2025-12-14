En Bielorrusia liberan a varios presos políticos

Vilna, Lituania.- Las autoridades bielorrusas liberaron el sábado a Ales Bialiatski, Nobel de la Paz, a María Kolesnikova, figura clave de la oposición, ya decenas de presos políticos más, culminando dos días de conversaciones con Washington destinadas a mejorar las relaciones y levantar las sanciones estadounidenses que afectan a una clave de exportación agrícola de Bielorrusia.

Las liberaciones se producen en un momento en que el presidente Alexander Lukashenko busca mejorar las relaciones con Washington. A cambio del alivio de las sanciones, Lukashenko indultó a 123 presos, informó la agencia estatal bielorrusa de noticias Belta. Por su parte, Estados Unidos anunció el levantamiento de las sanciones al sector de la potasa del país.

Minsk, aliado cercano de Rusia, se ha enfrentado al aislamiento y las sanciones occidentales durante años.

John Coale, enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, anunció el levantamiento de las sanciones a la potasa tras reunirse con Lukashenko en Minsk el viernes y el sábado.

Hablando con reporteros, Coale describió las conversaciones de dos días como "muy productivas", publicó el sábado la agencia noticiosa Belta.