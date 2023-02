En discurso a la nación, Putin eleva tensión sobre Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, suspendió la participación de Moscú en el último pacto de control de armas nucleares que le quedaba con Estados Unidos, al anunciar la medida en un enconado discurso el martes en el que dejó claro que no cambiaría su estrategia en la guerra de Ucrania.

En su largamente demorado discurso sobre el estado de la nación, Putin calificó a su país, y a Ucrania, como víctimas de un doble juego de Occidente y aseguró que era Rusia, y no Ucrania, la que luchaba por su propia existencia.

"No estamos luchando contra el pueblo ucraniano", afirmó Putin en un discurso pronunciado días antes del primer aniversario de la guerra, que se cumple el viernes. "El pueblo ucraniano se ha convertido en rehén del régimen de Kiev y de sus amos occidentales, que de hecho han ocupado el país".

El discurso reiteró una letanía de agravios que el líder ruso ha ofrecido con frecuencia como justificación de la campaña militar, ampliamente condenada, al tiempo que prometió que no habrá tregua militar en un conflicto que ha despertado temores de una nueva Guerra Fría.

De hecho, Putin subió bruscamente las apuestas al declarar que Moscú suspendería su participación en el tratado Nuevo START. El tratado, firmado en 2010 por Estados Unidos y Rusia, limita el número de cabezas nucleares de largo alcance que ambas partes pueden desplegar y el uso de misiles capaces de transportar armas atómicas.

Fue la segunda vez en los últimos días que la guerra de Ucrania mostró que podría agravarse hacia un terreno nuevo y peligroso, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le dijera a China el fin de semana que habría un "problema grave" si Beijing le proporciona armas y municiones a Rusia.

China y Rusia han alineado sus políticas exteriores para oponerse a Washington. Beijing se ha negado a condenar la invasión de Rusia o las atrocidades contra civiles en Ucrania y ha criticado enérgicamente las sanciones económicas occidentales contra Moscú. A fines del año pasado, Rusia y China realizaron ejercicios navales conjuntos en el Mar de China Oriental.

El subdirector del servicio de inteligencia de Ucrania, Vadym Skibitskyi, dijo a The Associated Press que hasta ahora su agencia no ha visto ninguna señal de que China esté proporcionando armas a Moscú.

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022 y se lanzó hacia Kiev, aparentemente con la esperanza de invadir rápidamente la capital. Sin embargo, la dura resistencia de las fuerzas ucranianas, respaldadas por las armas occidentales, hizo retroceder a las tropas de Moscú.

Aunque Ucrania ha recuperado muchas zonas inicialmente tomadas por Rusia, las dos partes se han enzarzado en batallas de ojo por ojo en otras.

La guerra ha revivido la vieja división Rusia-Occidente, revitalizó la alianza de la OTAN y creó la mayor amenaza para el gobierno de Putin de más de dos décadas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recién llegado de una visita sorpresa a Kiev, estuvo en Polonia el martes en una misión para solidificar esa unidad occidental y planeaba pronunciar su propio discurso.

Los observadores revisan el discurso de Putin en busca de señales de cómo el líder ruso ve el conflicto, hacia dónde podría llevarlo y cómo podría terminar. Si bien la Constitución exige que el presidente pronuncie el discurso anualmente, Putin nunca pronunció uno en 2022, ya que sus tropas ingresaron a Ucrania y sufrieron repetidos reveses.