En Honduras se inicia el escrutinio especial

Tegucigalpa, Hon.- El Consejo Nacional Electoral de Honduras informó el jueves que se puso en marcha el escrutinio especial que definirá al ganador de la elección presidencial del 30 de noviembre.

"Con la presencia de observadores nacionales e internacionales se inicia el escrutinio especial del nivel electivo presidencial", expresó la presidenta del organismo electoral, Ana Paola Hall.

El proceso se encontró paralizado hace más de una semana debido a la negativa de los representantes del conservador Partido Liberal de integrar las Juntas Electorales de Verificación y Reconteo (JEVR).

A esta etapa del proceso electoral ingresarán 2.792 actas del nivel presidencial que presentan inconsistencia y errores que deberán ser subsanados, para tener un dato exacto del número de votos que definirán a un ganador, explicó Hall.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El obstáculo para iniciar ese proceso se centraba en la forma en que se realizaría el conteo, debido a que los liberales solicitaban que se abrieran las 2.792 maletas electorales y se contara voto por voto.

Con el 99,80% del escrutinio hasta la fecha, el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza ligeramente la votación con el 40,54% de los votos frente al 39,19% del también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.