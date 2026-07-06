En N. Jersey, 19 muertes por calor

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Nueva Jersey.- Diecinueve muertes en Nueva Jersey han sido atribuidas a la intensa ola de calor, mientras las altas temperaturas en la región dan paso a fuertes tormentas que han dejado sin electricidad a cerca de 1 millón de hogares y negocios.

Funcionarios de Nueva Jersey se manifestaron el sábado que a partir del jueves comenzaron a ver aparentes muertes relacionadas con el calor, y que la mayoría ocurrieron en las zonas central y norte del estado.

"Lamentablemente, muchas de estas personas fueron encontradas en viviendas sin aire acondicionado", declaró el comisionado estatal de Salud, el doctor Raynard Washington, a los periodistas el pasado sábado. "Unas pocas estaban fuera de sus residencias, algunas en la calle e incluso algunas en autos estacionados".

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, calificó el clima actual como "el tramo más caluroso que hemos visto en más de 14 años".

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El Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, estableció un nuevo récord de 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) el jueves, superando el récord anterior de 38,3 C (101 F) establecido en 1966, según Bryan Jackson, meteorólogo del Centro de predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Trenton, Nueva Jersey, alcanzó 38,3 C (101 F) lo que rompió el récord de 37,7 C (100 F) establecido en 1901. La máxima del jueves en Newark fue de 40,5 C (105 F).

Atlantic City, Nueva Jersey, alcanzó los 39,4 C (103 F) el jueves, rompiendo el récord de la ciudad de 37,7 C (100 F) establecido en 1966. Atlantic City alcanzó 40,5 C (105 F) el viernes y 41,1 C (106 F) el sábado.

Cerca de 900.000 clientes de servicios públicos en partes del centro, el este y el sur de Estados Unidos estaban sin electricidad a primera hora de la tarde del domingo, según informó PowerOutage.com.

Más de 223.000 clientes en Michigan y cerca de 170.000 en Pensilvania habían perdido el suministro eléctrico.