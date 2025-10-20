Enviados de Trump buscan estabilizar alto al fuego en Gaza

TEL AVIV, Israel (AP) — Dos enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, viajaron a Israel el lunes para apuntalar el alto al fuego en Gaza, un día después de que la violencia mortal pusiera a prueba el frágil acuerdo.

La tregua parecía seguir mientras Israel recibía los restos de otro rehén en Gaza y permitía que las entregas de ayuda se reanudaran al territorio devastado. El portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, no dijo cuánta ayuda estaba entrando.

Israel amenazó el domingo con detener los envíos de ayuda humanitaria a Gaza, y sus fuerzas mataron a decenas de palestinos en ataques allí tras acusar a milicianos de Hamás de matar a dos soldados. Israel avisó al final del día que respetaría el cese al fuego de nuevo.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieron con el primer ministro Benjamin Netanyahu para hablar sobre los más recientes acontecimientos. El vicepresidente estadounidense JD Vance y la segunda dama Usha Vance tienen programado visitar el país el martes y reunirse con Netanyahu, anunció el primer ministro en un discurso.

Netanyahu también advirtió a Hamás que cualquier ataque contra las fuerzas israelíes "les costará caro".

Cuando se le preguntó sobre el mantenimiento del alto al fuego entre Israel y Hamás, Trump dijo que Estados Unidos dará a la situación "una pequeña oportunidad" con la esperanza de que haya menos violencia. Culpó a Hamás y dijo que el grupo armado debe comportarse o enfrentar consecuencias.

"Tienen que ser buenos, y si no lo son, serán erradicados", dijo.

Más de una semana del cese del fuego

Ha pasado más de una semana desde el inicio de la tregua propuesta por Estados Unidos con el objetivo de poner fin a dos años de guerra. Trump dijo a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One el domingo que Hamás ha estado "bastante alborotado" y "han estado disparando". También sugirió que la violencia podría ser culpa de "rebeldes" dentro de la organización en lugar de su liderazgo.

Desde que comenzó el alto al fuego, las fuerzas de seguridad de Hamás han regresado a las calles en Gaza, enfrentándose con grupos armados y matando a presuntos gánsteres en lo que el grupo palestino dice es un intento de restaurar la ley y el orden en áreas de las que las tropas israelíes se han retirado.

El domingo, el Ejército de Israel informó que milicianos dispararon contra tropas en áreas de la ciudad de Rafah que están bajo control israelí según las líneas acordadas en la tregua.

Las represalias de Israel mataron a 45 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud, que dice que un total de 80 personas han muerto desde que el alto el fuego entró en vigor el 11 de octubre.

Hamás, que continuó acusando a Israel de múltiples violaciones del alto al fuego, indicó que desde hace meses no tiene comunicación con sus unidades en Rafah y "no somos responsables de ningún incidente que ocurra en esas áreas".

El Ejército israelí dijo el lunes que estaba utilizando barreras de concreto y postes pintados para delinear más claramente la llamada línea amarilla en Gaza hacia donde las tropas se han retirado y han ocurrido varios incidentes de violencia.

Más temprano en el día, Israel dijo que uno de sus aviones de combate atacó y mató a varias personas que, según dijo, cruzaron la línea amarilla en la ciudad sureña de Jan Yunis, se acercaron a las tropas y "representaban una amenaza inminente". En dos incidentes similares el lunes en un barrio de la ciudad de Gaza, el Ejército dijo que atacó a varias personas que cruzaron la línea allí y representaban una "amenaza inmediata" para sus tropas.

Bajo los términos del alto el fuego, Israel todavía está esperando que Hamás entregue los cuerpos de 15 rehenes restantes. Trece cuerpos ya han sido devueltos a Israel.

La siguiente fase del cese del fuego

Se espera que la siguiente etapa se centre en el desarme de Hamás, la retirada israelí de áreas adicionales que controla en Gaza y la futura gobernanza del territorio devastado. El plan de Estados Unidos propone el establecimiento de una autoridad respaldada internacionalmente.

En una entrevista con el programa de noticias "60 Minutes" de CBS el fin de semana, Kushner señaló que el éxito o fracaso del acuerdo dependerá de si Israel y el mecanismo internacional podrán crear una alternativa viable a Hamás.

"Si tienen éxito, Hamás fracasará, y Gaza no será una amenaza para Israel en el futuro", sostuvo.

Una delegación de Hamás liderada por el principal negociador Khalil al-Hayya estaba en El Cairo para dar seguimiento a la implementación del acuerdo con mediadores y otros grupos palestinos.

Temores de que colapse la tregua

Los palestinos en Gaza temen que el acuerdo pueda desmoronarse después del estallido del domingo.

El lunes se llevaron a cabo servicios funerarios para algunas de las decenas de personas muertas anteriormente por ataques israelíes en toda la franja. Imágenes de The Associated Press mostraron a dolientes alineándose para las oraciones fúnebres.

"Debería haber preocupaciones mientras las cosas no se hayan resuelto", consideró Hossam Ahmed, una persona desplazada de Jan Yunis.

También hay preocupación sobre cuánta ayuda está permitiendo Israel entrar en Gaza, lo cual es parte del acuerdo. Para facilitar más ayuda, los mediadores están trabajando para asegurar la apertura del cruce de Rafah entre Egipto y Gaza, dijo un alto funcionario qatarí el lunes.

"La apertura del cruce de Rafah sigue siendo esencial para aumentar la entrega de ayuda humanitaria vital a Gaza", dijo a The Associated Press la ministra de Qatar para la Cooperación Internacional, Mariam bint Ali Al-Misnad.

En el ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel que desató la guerra, milicianos liderados por Hamás mataron unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron a 251 rehenes. La respuesta armada de Israel ha matado a más de 68.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo, pero indica que la mayoría son mujeres y niños. En general, estos datos son considerados confiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Israel los cuestiona sin proporcionar su propio recuento.

Miles más de personas están desaparecidas, según la Cruz Roja.