Equipos buscan a esquiadores desaparecidos tras avalancha en Lake Tahoe

TRUCKEE, California, EE.UU. (AP) — Equipos de búsqueda avanzaban con dificultad por una zona montañosa y agreste cubierta de nieve en busca de nueve esquiadores de travesía que seguían desaparecidos el miércoles tras una avalancha cerca del Lago Tahoe. Otros seis ya han sido rescatados.

El grupo realizaba una travesía de tres días por el interior de las montañas de Sierra Nevada, en el norte de California, el martes por la mañana cuando quedaron atrapados por la avalancha, mientras una monstruosa tormenta invernal azotaba la Costa Oeste.

Dos de los rescatados fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, informó Ashley Quadros, portavoz de la Policía del Condado Nevada.

La nieve intensa y la amenaza de nuevas avalanchas ralentizaron las labores de rescate en las montañas cerca de Castle Peak, al noroeste del lago. A los equipos les tomó varias horas localizar a los seis esquiadores a quienes rescataron.

El Sierra Avalanche Center advirtió que una franja de la Sierra Nevada seguía con alto riesgo de avalancha el miércoles y recomendó no viajar por la zona. Aunque la tormenta empezaba a perder fuerza, varios metros de nieve y vientos con fuerza de vendaval dejaron el manto de nieve inestable e impredecible, señaló el centro.

La policía indicó la noche del martes que en el viaje iban 15 esquiadores de travesía, no 16 como se creyó inicialmente.

El capitán de policía Russell Greene explicó que las autoridades fueron notificadas de la avalancha por Blackbird Mountain Guides, que encabezaba la expedición, y por las balizas de emergencia de los esquiadores.

Los esquiadores estaban en el último día de un viaje de esquí de travesía y habían pasado dos noches en refugios, indicó Steve Reynaud, pronosticador de avalanchas del Sierra Avalanche Center. Señaló que los esquiadores se desplazaban por un "terreno montañoso escarpado. Toda la comida y los suministros deben transportarse hasta los refugios".

Para el esquí de travesía es necesario contar con capacitación en evaluación de avalanchas, rescate y equipo de seguridad, pues esa disciplina lleva a los esquiadores lejos de los límites de un centro de esquí. Los esquís de travesía son más anchos y pesados para manejar la nieve sin tratar.

Blackbird Mountain Guides indicó en un comunicado que está ayudando a las autoridades en la búsqueda. Precisó que el grupo, incluidos cuatro guías, regresaba al inicio del sendero cuando ocurrió la avalancha.

Varios centros de esquí de Tahoe habían cerrado total o parcialmente debido al clima. Los centros a lo largo de las autopistas cuentan con programas de mitigación de avalanchas y no se esperaba que enfrentaran un riesgo tan alto como el del terreno fuera de pista, señaló el centro.

Castle Peak, una montaña de 2.800 metros (9.110 pies) al norte de Donner Summit, es un destino popular para el esquí de travesía. La cumbre, que puede ser peligrosa con nieve, lleva el nombre del grupo Donner, un conjunto de pioneros que recurrió al canibalismo tras quedar atrapado allí en el invierno de 1846-1847.

En enero, una avalancha en la región sepultó a un conductor de moto de nieve y lo mató, informaron las autoridades. Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el National Avalanche Center.