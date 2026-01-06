logo pulso
Ernestina Godoy nombra a Raúl Jiménez como segundo al mando en la FGR

La Fiscalía General de la República anuncia cambios clave con Raúl Jiménez asumiendo un rol estratégico en la institución.

Por El Universal

Enero 06, 2026 05:46 p.m.
Ernestina Godoy nombra a Raúl Jiménez como segundo al mando en la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la titularidad de Ernestina Godoy Ramos, informó este martes nombramientos clave en la dependencia: Raúl Armando Jiménez Vázquez es el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) y David Boone de la Garza queda al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

En un comunicado, señaló que estos cambios se realizaron con fundamento en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR. En caso de que Godoy se ausente de su encargo, Raúl Jiménez sería el segundo al mando en la Fiscalía General de la República.

Raúl Jiménez Vázquez fue abogado general de la CFE

Raúl Armando Jiménez Vázquez es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).




En la Máxima Casa de Estudios también cursó estudios superiores de especialización, maestría y doctorado, obteniendo el grado académico de Doctor en Derecho.

Se ha desempeñado como catedrático en su alma mater, la Facultad de Derecho de la UNAM.

De acuerdo con su semblanza, ha prestado durante más de dos décadas servicios en la Administración Pública Federal y como gerente de Arrendamiento de Embarcaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Raúl Jiménez asimismo ha fungido como secretario Ejecutivo de Comité de Construcción, Adquisición, Arrendamiento y Fletamento de Embarcaciones en Pemex.

El académico igualmente se desempeñó como el abogado General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En fechas recientes, Raúl Jiménez Vázquez fue consejero adjunto de Control Constitucional de la Presidencia de la República.

Actualmente, por designación de Ernestina Godoy, será el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

David Boone de la Garza, exdiputado priista y secretario en la PGR

David Boone de la Garza queda al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). En la LXIII Legislatura se desempeñó como diputado federal de representación proporcional del PRI, entre 2015 y 2018, por el estado de Coahuila.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), fue asesor del Congreso de Coahuila y secretario particular del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República entre 2012 y 2013.

Posteriormente, se desempeñó como asesor de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores entre 2013 y 2014, así como secretario particular del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2016 y 2017.

Durante su trayectoria, ha sido subsecretario jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y docente de la Universidad Panamericana.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana.

