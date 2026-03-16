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España enviará ayuda humanitaria a Cuba

Apoyará a miles ante crisis energética.

Por El Universal

Marzo 16, 2026 03:04 p.m.
A
España enviará ayuda humanitaria a Cuba

España enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que incluye 1.000 kits básicos de alimentos e higiene para aproximadamente 5.000 personas y paneles fotovoltaicos para escuelas y centros de mayores, que beneficiarán a aproximadamente 20.000 personas.
Según informa AECID en un comunicado, el plan también incluye la activación de un fondo de emergencia con la Cruz Roja Española por un valor aproximado de 160.000 euros.
Esta intervención se produce en un momento en que la crisis energética y humanitaria de la isla se agrava, con apagones generalizados y escasez de combustible que comprometen los servicios esenciales y la infraestructura sanitaria.
Millones de personas tienen dificultades para acceder al agua potable y aproximadamente 4,5 millones corren el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria.

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