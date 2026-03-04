logo pulso
Mundo

España rechaza cooperación militar con Ejército estadounidense: Albares

España mantiene su postura de no permitir uso de bases para operaciones militares.

Por EFE

Marzo 04, 2026 01:59 p.m.
A
José Manuel Albares / Foto: Archivo

José Manuel Albares / Foto: Archivo

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" este miércoles que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense en las operaciones contra, como había asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", ha asegurado Albares en una entrevista radiofónica recogida por EFE.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho poco antes en una rueda de prensa que en las últimas horas España ha "acordado cooperar con el Ejército estadounidense", después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

"No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", ha reconocido Albares, o el titular de Exteriores, que ha insistido en que la posición de España "no ha cambiado en absoluto" y, por tanto, "sigue absolutamente invariable".

Ha recalcado que no tiene "ninguna gana" ni "casi tiempo" para especular sobre a qué responde lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca.

Albares ha reiterado el "No a la guerra" defendido de forma "clara y contundente" por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su "valiente" declaración institucional, una posición que, según ha destacado, han respaldado "muchos colegas europeos".

