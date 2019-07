Esposa del ex jefe de Interpol demanda ante La Haya a la agencia policial

Grace Meng, esposa del ex presidente de Interpol, Meng Hongwei, quien es procesado en China por corrupción, presentó una demanda contra la agencia policial ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por ser cómplice de los actos ilícitos chinos y por incumplir en la protección de su familia.

El diario South China Morning Post publicó este domingo en su edición electrónica, estratos de un comunicado de Grace en el que dio a conocer la demanda contra la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por fracasar en proteger a su familia, y ser "cómplice de actos internacionalmente ilícitos de su país miembro, China".

"A pesar de que Interpol me ha amenazado para no hablar, anunció... he iniciado un proceso judicial contra Interpol en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya", apuntó la mujer, quien se presume recibió protección de las autoridades francesas y recibió asilo político desde el 2 de mayo pasado, junto con sus dos hijos.

Grace destacó que corresponderá a la Corte determinar la veracidad de las afirmaciones de Interpol sobre que la desaparición de su esposo era "solo un asunto de las autoridades relevantes en Francia y China o si la institución global incumplió sus obligaciones con mi familia".

De acuerdo con los reportes del diario, la Interpol desmintió las acusaciones de la esposa de Meng sobre que la había amenazado, las calificó de "infundadas", y se negó a confirmar la demanda, subrayando que los procedimientos de arbitraje son "confidenciales".

A principios de octubre de 2018, varios medios informaron que las autoridades de Francia iniciaron una investigación sobre la supuesta desaparición del entonces presidente de Interpol, luego de viajar el 27 de septiembre a China, desde dónde según Grace, recibió un mensaje de Meng pidiéndole ayuda.

El 7 de octubre, la Secretaría General de Interpol informó que recibió la carta de renuncia de Meng como presidente de Interpol con carácter inmediato y confirmó que desconocía su paradero.

Un día después, el gobierno chino informó de manera oficial que Meng Hongwei, ex viceministro de Seguridad Pública de China, había sido detenido como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción.

Meng fue acusado formalmente en mayo pasado de actos de corrupción por presuntamente haber utilizado sus poderes como viceministro de Seguridad Pública en el pasado para obtener beneficios personales, recibir regalos caros y grandes sumas de dinero, por lo que se inició el proceso en su contra.

El 20 de junio pasado, en su juicio ante el Tribunal Popular Intermedio de Tianjin, norte de China, el expresidente de la Interpol admitió haber recibido 14 mil 460 millones de yuanes (2.1 millones de dólares) en sobornos durante los varios cargos públicos que ocupó en China entre 2005 y 2017.

Meng Hongwei fue electo presidente de Interpol en la 58 Asamblea General del organismo, celebrada en noviembre de 2016 en la isla indonesia de Bali, para un periodo que terminaría en 2020.