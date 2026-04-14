Estado de emergencia en Michigan por lluvias y nivel de agua

OTTAWA, Kansas, EE.UU. (AP) — Un día después de que fuertes tormentas dañaran comunidades en el centro-occidente de Estados Unidos, los meteorólogos advirtieron que las tormentas podrían volver a llevar granizo gigante, tornados y fuertes ráfagas de viento a las regiones la tarde y noche del martes.

Varias personas sufrieron lesiones leves en Kansas después de que las tormentas pasaran ahí el lunes, informaron autoridades. Tres personas resultaron con heridas menores en una zona rural del condado de Franklin, a unos 80 kilómetros (50 millas) al suroeste de Kansas City, según la policía. En Ottawa, una ciudad de unos 13.000 habitantes, las autoridades indicaron que hubo daños estructurales, pero no se registraron muertes ni heridos. También se dañaron líneas eléctricas y árboles, así como varios negocios, incluido uno en el que las paredes exteriores fueron derribadas.

Un equipo del Servicio Meteorológico Nacional inspeccionará los daños en el área de Ottawa el martes para determinar si un tornado pasó por allí, según Chelsea Picha, meteoróloga de la oficina del servicio meteorológico en Topeka.

En el vecino condado de Miami, dos personas reportaron lesiones leves, varias viviendas quedaron destruidas y vehículos recreativos y remolques de campamento volcaron, de acuerdo con la policía local. El suministro eléctrico en Hillsdale fue cortado hasta que la limpieza pudiera completarse de manera segura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tres tornados tocaron tierra en el sur de Minnesota, donde se reportaron algunos daños en granjas, según Jake Beitlich, meteorólogo de la oficina meteorológica local. También hubo reportes de granizo que causó daños a vehículos en la zona, agregó.

Un tornado tocó tierra cerca de Gilman, una localidad de unos 380 habitantes en el noroeste de Wisconsin, indicó Jeff Boyne, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en La Crosse, Wisconsin, aunque precisó que los daños fueron menores. El servicio meteorológico seguía trabajando para determinar la clasificación del tornado. Las tormentas arrancaron el techo de una casa prefabricada en Steuben, una localidad de unos 120 habitantes en el suroeste de Wisconsin, explicó, pero no se han reportado heridos en el estado.

Varias escuelas en los alrededores del área de Madison se vieron obligadas a cerrar la mañana del martes debido a la falta de electricidad. Más de 25.000 clientes estaban sin suministro eléctrico en Wisconsin la mañana del martes, según poweroutage.us.

Los meteorólogos advirtieron sobre inundaciones en ríos y arroyos pequeños previstas hasta el final de la semana en la región de los Grandes Lagos superiores, con las lluvias más intensas esperadas durante la noche y hasta el miércoles, además de inundaciones repentinas dispersas.

En Michigan, la gobernadora Gretchen Whitmer declaró el estado de emergencia el viernes en el complejo de esclusas y represa de Cheboygan, ya que las nevadas récord de marzo y las lluvias recientes han elevado el nivel de agua. El lunes se estaban agregando más bombas para ayudar a empujar el agua hacia el lago Hurón. Hasta las 7 a. m. del martes, el nivel del agua estaba 19,5 centímetros (7,68 pulgadas) por debajo de la parte superior de la estructura, según un sitio web estatal.