Estados Unidos deporta a 15 latinoamericanos a República del Congo

KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — Unas 15 personas deportadas de Estados Unidos aterrizaron en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, durante la madrugada del viernes, dijo a The Associated Press la abogada de uno de los deportados.

Es el ejemplo más reciente de cómo el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump utiliza acuerdos con países africanos para acelerar la expulsión de migrantes, lo que ha suscitado dudas sobre el respeto a los derechos de los migrantes.

Un funcionario de la agencia congoleña de migración confirmó las llegadas, pero no proporcionó más detalles.

Todos los deportados son de Latinoamérica y el gobierno congoleño prevé que permanezcan en el país por un breve periodo, declaró a la AP la abogada estadounidense Alma David, quien representa a uno de los deportados. Ha estado hablando con su cliente desde que llegó a Kinshasa.

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Se cree que todos los deportados cuentan con protección legal de jueces en Estados Unidos que impide que sean devueltos a sus países de origen, indicó David. Se cree que los deportados se alojan en un hotel en Kinshasa.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia afiliada a Naciones Unidas, intervendrá para ofrecer un "retorno voluntario asistido", contó David a la AP.

"Ees muy alarmante el hecho de que el foco esté en ofrecerles un retorno 'voluntario' a sus países de origen cuando pasaron meses en detención migratoria en Estados Unidos luchando para no tener que regresar a casa", afirmó.

Un portavoz de la OIM dijo que la organización está proporcionando asistencia humanitaria a los deportados a solicitud del gobierno congoleño. Añadió que también podría ofrecer un retorno voluntario asistido, que es "estrictamente voluntario y basado en el consentimiento libre, previo e informado".

El Ministerio de Comunicación de Congo señaló en un comunicado a principios de mes que recibirá a algunos migrantes como parte de un nuevo acuerdo en el marco del programa de terceros países del gobierno de Trump.

El Ministerio describió el acuerdo como "temporal" y apuntó que refleja el "compromiso con la dignidad humana y la solidaridad internacional" de la nación africana. La iniciativa no tendrá costo alguno para el gobierno, y Estados Unidos cubrirá la logística necesaria, indicó.

El comunicado señaló que no se prevé un traslado automático de los deportados y añadió que "cada situación estará sujeta a una revisión individual de conformidad con las leyes de la República y los requisitos de seguridad nacional".

Estados Unidos ha alcanzado acuerdos de deportación a terceros países similares con al menos otras siete naciones en África, muchas de las cuales están entre las más afectadas por las políticas del gobierno de Trump que han restringido el comercio, la ayuda y la migración.

El gobierno de Trump ha gastado al menos 40 millones de dólares en la deportación de unos 300 migrantes a países distintos de los de origen, de acuerdo con un reporte publicado recientemente por el personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Abogados y activistas han planteado dudas sobre la naturaleza de los acuerdos con países de África y de otras partes. Varias de las naciones africanas firmantes tienen gobiernos notoriamente represivos y malos antecedentes en materia de derechos humanos —incluidos Esuatini, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.