Estados Unidos e Irán endurecen posturas por estrecho de Ormuz

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán y Estados Unidos parecían estar en un punto muerto el jueves al endurecer sus respectivas posturas en lo relacionado a las conversaciones de alto el fuego, aumentando la posibilidad de una nueva escalada en la guerra en Oriente Medio mientras miles de soldados estadounidenses más se dirigían a la región.

Estados Unidos extiende plazo para reapertura del estrecho de Ormuz

En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump extendió hasta el 6 de abril su plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. Teherán, por su parte, fortalecía su control sobre la crucial vía fluvial al tiempo que Israel enviaba más tropas hacia el sur del Líbano para combatir al grupo político-militar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán.

En Israel, las sirenas advirtieron la llegada de andanadas de misiles iraníes, mientras las naciones del golfo trabajaban para interceptar proyectiles. Se reportaron intensos bombardeos en la capital y otras ciudades de Irán.

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En una guerra que parece definida por quién puede soportar más dolor, Estados Unidos ha cambiado constantemente sus objetivos declarados, como garantizar que los programas nucleares y de misiles de Irán ya no sean una amenaza y poner fin al apoyo de Teherán a los grupos armados de la región. En un momento dado, Washington también presionó por el derrocamiento del gobierno teocrático de la República Islámica.

Aunque la campaña de Estados Unidos e Israel ha golpeado duramente al ejército y al gobierno de Irán, abatiendo a líderes de alto rango y atacando decenas de objetivos, Teherán continúa disparando misiles y no hay señales de un levantamiento en contra del gobierno.

Para el liderazgo iraní, en cambio, el simple hecho de resistir el embate podría considerarse una victoria. Podría estar a la espera de que Estados Unidos retroceda si continúa agitando a la economía mundial con su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, el cual ha interrumpido los envíos de petróleo y gas natural y ha elevado los precios de la energía y otros bienes en todo el mundo.

A falta de una solución negociada, Washington necesitaría de una escalada espectacular para poner fin a los ataques de Irán y restablecer el libre flujo de bienes a través del estrecho, por donde, en tiempos de paz, transita el 20 % de todo el petróleo y el gas natural comercializados en todo el mundo. Irán rechazó la propuesta de alto el fuego que le presentó Estados Unidos, mientras enlistaba sus propias demandas.

Trump ha prometido atacar centrales eléctricas iraníes si la República Islámica no reabre por completo el estrecho antes de la fecha límite.

Irán ha amenazado con tomar represalias contra la infraestructura vital de la región, como las instalaciones de desalinización, si Trump mantiene su promesa. El mandatario estadounidense afirmó que aplazó la fecha límite para la reapertura del estrecho de Ormuz debido a que las negociaciones para poner fin al conflicto van "muy bien".

Pero un bloque árabe afirmó el jueves que Irán ahora cobra peaje a los buques para garantizar su paso seguro por el estrecho.

Irán cobra peaje por paso seguro en estrecho de Ormuz

Irán opera el estrecho de Ormuz como una "cabina de peaje". Irán ha cerrado el estrecho a embarcaciones que considera vinculadas al esfuerzo bélico de Estados Unidos e Israel, pero deja pasar a cuentagotas a otros buques. Durante una reunión de gabinete, Trump dijo el jueves que Irán está dejando pasar a algunos buques petroleros como muestra de buena voluntad para las conversaciones.

Jasem Mohamed al-Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, un bloque de seis naciones árabes, afirmó que Irán cobra por el paso seguro.

Lloyd´s List Intelligence calificó la medida como un "régimen de ´cabina de peaje de facto´", asegurando que al menos dos embarcaciones han pagado en yuanes, la moneda china.

El control de Teherán sobre el estrecho y los implacables ataques a la infraestructura energética del Golfo Pérsico han disparado más del 40% el precio del crudo Brent, referente internacional, desde el inicio de la guerra.

Israel afirmó que abatió al jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireza Tangsiri, y al jefe de inteligencia naval del país, Behnam Rezaei. Según el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, Tangsiri era responsable de los bombardeos que han impedido que la navegación por el estrecho de Ormuz. Irán no reconoció de inmediato las muertes.

Trump afirma que Irán necesita "tomar en serio" las negociaciones

Con Pakistán como intermediario, Washington ha entregado a Irán una "lista de acciones" de 15 puntos, confirmó el jueves el enviado de Trump, Steve Witkoff, calificándola como un marco para un posible acuerdo de paz. Witkoff señaló que había "fuertes indicios" de que Estados Unidos podría "convencer a Irán de que este es el punto de inflexión, al no tener una mejor alternativa que más muerte y destrucción".

Un día después de decir que Irán quiere llegar a un acuerdo, Trump publicó el jueves en redes sociales que Teherán necesita "tomar en serio pronto" las negociaciones para el fin de la guerra "antes de que sea demasiado tarde".

Press TV, el canal de la televisión estatal iraní en inglés, reportó que Irán tiene su propia propuesta de cinco puntos, que incluye indemnizaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Pero el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista en la televisora estatal que su gobierno no ha entablado conversaciones para poner fin a la guerra y no planea hacerlo. Araghchi afirmó que Estados Unidos había intentado enviar mensajes a Irán a través de otras naciones, "pero eso no es una conversación ni una negociación".

Egipto también actúa como intermediario, según el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, quien dijo el jueves que su país ve un deseo de ambas partes "de calma, de explorar negociaciones".

Mientras tanto, un grupo de buques —entre ellos, el USS Tripoli— se acercaba a Oriente Medio con unos 2.500 marines a bordo. Además, se ha ordenado el despliegue a la región de al menos 1.000 paracaidistas de la 82da División Aerotransportada, entrenados para aterrizar en territorio hostil para asegurar territorio clave y aeródromos.

Ali Bahreini, el principal enviado de Irán ante instituciones de la ONU en Ginebra, advirtió el jueves que cualquier intento de Estados Unidos e Israel de montar una invasión terrestre sería un "grave" error.

Ataques aéreos israelíes mientras Irán dispara a Israel y a sus vecinos

El ejército israelí informó el jueves del despliegue de la 162da división hacia el sur del Líbano, sumándose a los miles de soldados que ya se han desplazado a la zona desde que estalló la guerra. Israel afirma que la invasión, de duración indefinida, tiene como objetivo proteger a las localidades de su frontera norte contra los ataques de Hezbollah y expulsar al grupo de la zona.

Israel también dijo que, a primera hora del jueves llevó a cabo una oleada de ataques contra infraestructura iraní. También se reportaron intensos bombardeos en los alrededores de Isfahán, una ciudad que alberga una importante base aérea iraní y demás infraestructura militar, así como una de las instalaciones nucleares de Irán.

Testigos dijeron a The Associated Press que no hay electricidad en algunas zonas de la capital, Teherán, aunque aún no se han publicado informes oficiales. Ya se habían reportado previamente los sonidos de fuertes ataques y el sobrevuelo de aviones de combate.

Fuertes estruendos se escucharon en todo Israel luego de repetidos ataques desde Irán. El servicio de emergencias de Israel dijo que un hombre de unos 30 años murió cerca de la ciudad costera septentrional de Nahariya, tras una oleada de proyectiles desde Líbano. En Emiratos Árabes Unidos se reportó el deceso de dos personas por la caída de restos de un misil interceptado sobre Abu Dabi.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, dijo el viceministro de Salud Ali Jafarian, en declaraciones a Al Jazeera.

Dieciocho personas han fallecido en Israel, mientras que tres soldados israelíes también han muerto en Líbano. Al menos 13 efectivos del ejército de Estados Unidos han sido abatidos. Más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en Estados árabes del golfo también han muerto.

De acuerdo con las autoridades, más de 1.100 personas han muerto en Líbano. En Irak, donde grupos armados respaldados por Irán han ingresado al conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.