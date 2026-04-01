Estados Unidos levanta las sanciones contra Delcy Rodríguez
La medida permite a Rodríguez operar sin restricciones sobre activos bajo jurisdicción estadounidense.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL/ANSA).- Estados Unidos levantó las sanciones contra la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que supone un paso más hacia la normalización de las relaciones entre ambos países. Lo informó la prensa estadounidense.
Departamento del Tesoro elimina sanciones a Delcy Rodríguez
El Departamento del Tesoro anunció en su página de Internet que excluye a "Delcy Eloísa Rodríguez Gómez" de la lista de "nacionales especialmente designados" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sin dar más detalles.
Tras conocer la noticia, en un mensaje publicado en su cuenta de las redes sociales, Delcy Rodríguez definió la decisión de Estados Unidos de removerla de la lista de personas sancionadas por la OFAC "un paso en la dirección de la normalización y del reforzamiento de las relaciones" entre ambos países.
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Reacciones y consecuencias de la medida
"Valoramos la decisión del presidente (Donald Trump), escribió la mandataria interina venezolana, quien ahora augura la revocación de las otras medidas contra Caracas.
La actualización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos cancela dos registros a nombre de la presidenta interina venezolana, que datan de 2018.
Si bien esta medida no altera el marco general de sanciones aún vigentes contra el país, teóricamente permite a Rodríguez reanudar sus operaciones sin las restricciones previas sobre activos y transacciones bajo jurisdicción estadounidense.
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