Estados Unidos rescata a dos aviadores derribados en Irán

Estados Unidos llevó a cabo un audaz rescate de dos aviadores cuyo avión de combate fue derribado por Irán, al sacar al piloto desde detrás de las líneas enemigas antes de poner en marcha una complicada extracción del segundo militar, que se ocultó en lo profundo de las montañas mientras Teherán pedía a los iraníes que ayudaran a capturarlo.

CIA utiliza campaña de engaño para localizar piloto oculto

La CIA buscó desorientar al gobierno de Irán antes de que encontraran al tripulante, al lanzar una campaña de engaño para difundir dentro de la República Islámica que ya lo había localizado.

Aunque el presidente Donald Trump y otros funcionarios de Estados Unidos describieron una misión casi cinematográfica, los rescatistas enfrentaron grandes obstáculos, entre ellos dos helicópteros Black Hawk que recibieron disparos y problemas con dos aviones de transporte que obligaron a las fuerzas armadas de Estados Unidos a volarlos.

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Trump escribió temprano el domingo en su plataforma Truth Social: "Esta es la primera vez en la memoria militar que dos pilotos de Estados Unidos han sido rescatados, por separado, en lo profundo de territorio enemigo". "¡NUNCA DEJAREMOS ATRÁS A UN COMBATIENTE ESTADOUNIDENSE!".

Los funcionarios de EEUU guardaron silencio mientras se desarrollaba la operación

En un par de publicaciones en redes sociales, Trump afirmó que la operación del fin de semana exigió que Estados Unidos permaneciera completamente en silencio para evitar poner en riesgo el esfuerzo, incluso mientras el presidente y los principales miembros de su administración monitoreaban de manera continua la ubicación del aviador.

La Casa Blanca y el Pentágono se negaron a hablar públicamente sobre detalles del avión de combate derribado durante más de 24 horas después del choque inicial, en particular sobre el primer tripulante rescatado del F-15E Strike Eagle, un esfuerzo que Trump dijo después que tomó siete horas a plena luz del día sobre Irán.

Estados Unidos y el gobierno de Irán, entonces, competían por encontrar al segundo tripulante, un oficial de sistemas de armas, cuya ubicación ambas partes desconocían.

La CIA difundió la versión de que Estados Unidos lo había encontrado y lo estaba trasladando por tierra para sacarlo de Irán, según un alto funcionario de la administración Trump que habló bajo condición de anonimato para mencionar detalles que aún no se han hecho públicos.

La confusión permitió a la CIA descubrir la ubicación del militar, que se escondía en la grieta de una montaña, dijo el funcionario. La agencia de inteligencia envió las coordenadas al Pentágono y a la Casa Blanca, donde Trump ordenó una operación de rescate.

Irán insta a la población a capturar al piloto enemigo

Mientras tanto, un presentador de un canal afiliado a la televisión estatal iraní instó a los residentes de la región montañosa del suroeste de Irán donde cayó el avión de combate a entregar a la policía a cualquier "piloto enemigo" y prometió una recompensa a quien lo hiciera.

Trump dijo que el aviador estadounidense estaba siendo "cazado" por enemigos que "se acercaban cada vez más con cada hora". Estados Unidos estaba monitoreando su ubicación de manera continua, señaló.

En el momento adecuado, dijo Trump, ordenó al ejército enviar decenas de aeronaves fuertemente armadas para rescatar al tripulante, quien, según el presidente, está "gravemente herido" pero se recuperará.

Los medios estatales iraníes informaron que ataques aéreos en el suroeste de Irán el sábado mataron al menos a tres personas e hirieron a otras, en la misma zona donde se creía que estaba el estadounidense.

Rescatistas enfrentan obstáculos durante la operación

La misión de rescate estadounidense se topó con grandes desafíos detrás de las líneas enemigas. El mando militar conjunto de Irán afirmó que atacó a dos helicópteros Black Hawk que participaban en la operación.

Una persona familiarizada con la situación dijo que los dos helicópteros pudieron dirigirse a un espacio aéreo seguro, aunque no está claro si aterrizaron o si hubo tripulantes heridos. La persona habló bajo condición de anonimato para poder comentar.

Luego, las fuerzas armadas de Estados Unidos se vieron obligadas a incorporar aeronaves adicionales para completar el rescate del segundo militar debido a una falla técnica, según un funcionario de inteligencia regional al tanto de la misión. Estados Unidos destruyó dos aviones de transporte que se vio obligado a dejar atrás por el percance, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque la misión era encubierta.

La televisión estatal de Irán emitió el domingo un video que, según afirmó, mostraba partes de una aeronave de Estados Unidos derribada por fuerzas iraníes, junto con una foto de una densa columna de humo negro elevándose. La emisora dijo que Irán había derribado un avión de transporte y dos helicópteros que formaban parte de la operación de rescate.

El mando militar conjunto de Irán dijo que las aeronaves destruidas incluían dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk en la provincia de Isfahán, donde tuvo lugar el rescate.

Trump declaró en redes sociales: "El hecho de que hayamos podido llevar a cabo ambas operaciones, sin que muriera un SOLO estadounidense, ni siquiera resultara herido, simplemente demuestra una vez más que hemos logrado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre los cielos iraníes".

También fue derribado un segundo avión militar de EEUU

Trump, sin embargo, no mencionó que un segundo avión militar también cayó el mismo día que el F-15E.

Los medios estatales iraníes dijeron el viernes que una aeronave de ataque A-10 de Estados Unidos se estrelló después de ser alcanzada por las fuerzas de defensa de Irán.

Un funcionario de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema militar, confirmó que un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cayó en Oriente Medio el viernes.

Otra persona familiarizada con la situación dijo que un piloto adicional de Estados Unidos fue rescatado, pero no había detalles disponibles debido a cuestiones de seguridad.

Ninguno proporcionó más información, incluido si se trataba del A-10.