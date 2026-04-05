Lluvias mortales afectan a Afganistán

Kabul, Afganistán.- Las inundaciones generalizadas, los deslizamientos de tierra y los rayos provocados por las fuertes lluvias y tormentas en todo Afganistán han dejado 77 muertos y 137 heridos en los últimos 10 días, informó el sábado la Autoridad de Gestión de Desastres del país.

Se han pronosticado más lluvias para los próximos días en todo Afganistán, y la autoridad advirtió a la población que se mantenga alejada de las riberas de los ríos y de las zonas propensas a inundaciones.

En lo que va de año, decenas de personas han muerto debido al clima extremo en Afganistán, un país empobrecido que es altamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos. A principios de este año, las fuertes nevadas y las inundaciones repentinas dejaron decenas de muertos en todo el país.

El saldo reciente incluye 26 personas fallecidas en las últimas 48 horas, indicó la autoridad de desastres. En total, 793 viviendas han quedado completamente destruidas y otras 2.673 han resultado dañadas, y las inundaciones y los deslizamientos han destruido 337 kilómetros (unos 210 millas) de carreteras, añadió.

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También han resultado dañados negocios, tierras agrícolas, pozos de agua y canales de riego, y en conjunto más de 5.800 familias se han visto afectadas, señaló la autoridad. Varias autopistas que conectan la capital del país con las provincias también han sido dañadas por inundaciones y aludes.