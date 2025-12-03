Estados Unidos restringirá visas por violencia contra cristianos en Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Estados Unidos restringirá la emisión de visas para nigerianos y sus familiares involucrados en violencia contra cristianos en el país africano, informó el miércoles el Departamento de Estado estadounidense.

Los ataques son parte de una añeja crisis de seguridad extremadamente compleja en Nigeria, una nación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, singularizó por "el asesinato de cristianos" por parte de "islamistas radicales".

El mes pasado, Trump también dijo que había ordenado al Pentágono que comenzara a planificar una posible acción militar en Nigeria tras las denuncias de persecución contra cristianos.

“Estados Unidos está tomando medidas decisivas en respuesta a los asesinatos masivos y la violencia contra cristianos por parte de terroristas islámicos radicales, milicias étnicas fulani y otros actores violentos en Nigeria y más allá”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una declaración publicada en X.

Rubio añadió que la política se aplicaría a otros gobiernos o individuos involucrados en violaciones de la libertad religiosa, y que las restricciones están alineadas con una nueva política de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La medida se anunció después que, el mes pasado, Estados Unidos designara a Nigeria como un “país de especial preocupación” bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional.

No estaba claro por el momento cómo se implementaría la política, ya que el Departamento de Estado ya tiene la capacidad de restringir la entrada de aquellos involucrados en abusos a los derechos humanos.

Además de Nigeria, la lista de naciones designadas como “países de especial preocupación” incluye a China, Cuba, Eritrea, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán.

Los ataques en Nigeria tienen diversos motivos. Existen agresiones motivadas religiosamente que afectan tanto a cristianos como a musulmanes, enfrentamientos entre agricultores y pastores por recursos cada vez más escasos, rivalidades comunales, grupos secesionistas y enfrentamientos étnicos.

La población de Nigeria, de aproximadamente 220 millones de personas, está dividida casi por igual entre cristianos y musulmanes.

Durante mucho tiempo, Nigeria ha enfrentado inseguridad desde varios frentes, como el grupo extremista Boko Haram, que busca establecer su interpretación radical de la ley islámica y también ha atacado a musulmanes a los que considera no lo suficientemente comprometidos con su fe.

Además, se ha producido un aumento en las actividades de bandas armadas en la parte central del país que secuestran a habitantes para pedir rescate.