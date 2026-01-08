Estados Unidos tiene 'obligación legal' de financiar agencias de la ONU, según Guterres

WASHINGTON (AP) — El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó el jueves que Estados Unidos tiene una "obligación legal" de seguir pagando sus cuotas para el financiamiento de las agencias de la ONU, después de que la Casa Blanca anunció que retirará su apoyo a más de 30 iniciativas operadas por el organismo mundial.

Guterres expresó su pesar ante la decisión del presidente Donald Trump de retirarse de 31 dependencias relacionadas con la ONU, incluida su agencia de población, y del tratado de Naciones Unidas que establece las negociaciones internacionales en materia climática. Estados Unidos también se retirará de decenas de otras organizaciones o iniciativas globales que no están afiliadas al organismo mundial.

"Como hemos subrayado consistentemente, las contribuciones estimadas al presupuesto regular de Naciones Unidas y al presupuesto para el mantenimiento de la paz, tal como fue aprobado por la Asamblea General, son una obligación legal al amparo de la Carta de las Naciones Unidas para todos los Estados miembros, incluido Estados Unidos", explicó Stephane Dujarric, portavoz de Guterres.

Agregó que, a pesar del anuncio, las entidades afectadas seguirán realizando su trabajo: "Naciones Unidas tiene la responsabilidad de cumplir con aquellos que dependen de nosotros".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La contundente respuesta de la ONU se produce después de que el organismo mundial ha pasado gran parte del último año en un intercambio un tanto frágil y hostil con funcionarios estadounidenses, quienes, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, se dedicaron a eliminar miles de millones de dólares en ayuda y financiamiento a organismos internacionales como la ONU y a la asistencia humanitaria en general.

A través de muchos llamamientos conciliadores públicos y a puerta cerrada, Guterres y otros funcionarios de la ONU habían logrado convencer a Trump y a sus aliados de no abandonar por completo la institución que Estados Unidos ayudó a fundar sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, incluso a través de un acuerdo de 2.000 millones de dólares para asistencia humanitaria anunciado el mes pasado. Pero el retiro de Estados Unidos ya había influido en otros países occidentales, incluidos Francia y Reino Unido, en la reevaluación de su financiamiento humanitario, y muchas de estas naciones optaron por destinar esos fondos a gasto militar.

Pero el anuncio del miércoles sorprendió a los diplomáticos en los niveles más altos de la ONU, quienes dijeron que se enteraron por las noticias y las redes sociales de la Casa Blanca. No ha habido comunicación formal del gobierno de Trump detallando la decisión, dijo Dujarric a los periodistas.

Muchos funcionarios de la ONU se negaron a comentar sobre el impacto que el retiro de Estados Unidos tendría en sus agencias, debido a que no habían recibido detalles ni información oficial de Washington.

La orden ejecutiva de Trump

Tras una prolongada revisión sobre la participación y el financiamiento para todas las organizaciones internacionales, Trump firmó una orden ejecutiva que suspende el apoyo estadounidense a 66 grupos, agencias y comisiones.

Muchos de los afectados son agencias, comisiones y paneles consultivos relacionados con la ONU que se enfocan en el clima, el trabajo, la migración y otros temas que el gobierno de Estados Unidos ha calificado como orientados a la diversidad e iniciativas progresistas.

Washington suspendió previamente su apoyo a la Organización Mundial de la Salud, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos conocida como UNRWA, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO. Ha adoptado un enfoque más selectivo al momento de pagar cuotas para el organismo mundial, eligiendo qué operaciones y agencias cree que se alinean con la agenda de Trump y aquellas que ya no sirven a los intereses de Estados Unidos.

Algunas de las agencias afectadas, incluida el Fondo de Población de las Naciones Unidas --una organización que proporciona servicios de salud sexual y reproductiva en todo el mundo--, han sido un punto de controversia desde hace tiempo para la oposición republicana, y Trump suspendió su financiamiento durante su primer mandato.

El retiro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue menos sorprendente ya que Trump y sus aliados habían retirado previamente el apoyo de Estados Unidos a otras iniciativas climáticas.

El acuerdo que 198 países firmaron en 1992 para apoyar financieramente actividades de cambio climático en las naciones en vías de desarrollo es el tratado subyacente para el histórico acuerdo climático de París. Trump se retiró de ese acuerdo poco después de regresar a la Casa Blanca.

Simon Stiell, secretario ejecutivo de la CMNUCC, advirtió a Estados Unidos que la decisión de retirarse perjudicará a "la economía, los empleos y los estándares de vida de Estados Unidos, a medida que los incendios forestales, inundaciones, mega tormentas y sequías empeoren rápidamente".

"Las puertas permanecen abiertas para que Estados Unidos vuelva a ingresar en el futuro, como ha sido el caso anteriormente con el Acuerdo de París", dijo en un comunicado. "Mientras tanto, el tamaño de la oportunidad comercial en energía limpia, resiliencia climática y electrotecnología avanzada sigue siendo demasiado grande para ser ignorado por los inversores y empresas estadounidenses".

La contribución de EE.UU. al presupuesto de la ONU

El presupuesto regular de la ONU, que financia sus operaciones diarias y actividades principales, es financiado por las 193 naciones pertenecientes al organismo, cada una de las cuales paga un porcentaje basado en el tamaño de su economía. Estados Unidos, la economía más grande del mundo, supone una contribución del 22%, seguido de China, con el 20%. Hay un presupuesto por separado para financiar las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, en el que Estados Unidos está obligado a pagar el 25%.

Los funcionarios de la ONU dijeron que Estados Unidos no cubrió sus contribuciones anuales al presupuesto regular del año pasado, una obligación establecida en la Carta de la ONU. Un miembro que está en mora durante dos años completos pierde su derecho a voto en la Asamblea General.

"La Carta no es a elegir", dijo Dujarric. "No vamos a renegociar la Carta".

Los otros cuatro miembros permanentes con poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas — China, Francia, Rusia y Reino Unido— han pagado sus cuotas por completo. China pagó más de 685 millones de dólares.