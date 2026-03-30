Estudiante de 15 años balea a maestra en Texas

Un estudiante de 15 años baleó a una maestra en una escuela secundaria de Texas y luego se quitó la vida, informaron las autoridades el lunes, que aún investigan la causa del ataque.

No se reportaron más lesionados en el tiroteo en la escuela secundaria Hill Country College Preparatory, en Bulverde, una pequeña pero creciente localidad cerca de San Antonio.

La profesora fue trasladada a un hospital cercano. El jefe de policía del condado Comal, Mark Reynolds, dijo horas después que desconocía el estado de salud de la maestra.

Acciones de la autoridad

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"Lo que ocurrió este día es algo que ninguna comunidad quiere enfrentar jamás, pero nos preparamos para algo que esperamos que nunca ocurra", declaró Reynolds.

Señaló que el estudiante le disparó a la maestra antes de quitarse la vida. Añadió que los investigadores buscan comprender la relación entre el estudiante y la maestra y analizaban cómo es que obtuvo el arma de fuego.

La escuela escribió en redes sociales que fue puesta en confinamiento poco después de las 8:30 de la mañana. Un estudiante narró a KSAT-TV que se escucharon fuertes estruendos provenientes de un salón en el segundo piso y luego oyeron gritos.

Impacto en la comunidad

Una alumna dijo a la televisora que escuchó cinco disparos y gritos antes que su profesor de debate les indicara a los alumnos que entraran a un aula.

Los estudiantes fueron trasladados en autobuses a una escuela secundaria cercana, donde los padres formaron largas filas, algunos rezando, cuando esperaban reunirse con ellos. Reynolds dijo que los familiares del perpetrador también estaban en la fila de reunificación.

"Estamos tratando de recopilar tanta información de los testigos como sea posible", dijo Reynolds.

Jesse Lopez, uno de los padres, le comentó a KSAT-TV que será difícil decirle a su hija que, con el tiempo, tendrá que volver a clases.

"Para empezar, ella tiene autismo, y tendrá miedo de regresar, tendrá mucho miedo de regresar", afirmó Lopez.

La escuela canceló las clases del martes, pero aún habrá terapeutas a disposición de estudiantes y familiares, indicó la directora Julie Wiley en un comunicado. No dio a conocer detalles sobre el estado de la maestra.

"Nuestros corazones están con todos los afectados, especialmente esa maestra, su familia y nuestra comunidad escolar", dijo Wiley. "Sabemos que ha sido un día difícil".

La escuela secundaria, que forma parte del Distrito Escolar Independiente de Comal, se enfoca en lo académico y en habilidades para preparar a los estudiantes para la universidad, según el sitio web del distrito. Su plan de estudios se centra en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, conocido como STEAM, con materias optativas que incluyen ciberseguridad e ingeniería.

La escuela abrió en agosto de 2020 con una generación de primer año. Desde entonces ha crecido para ofrecer de noveno a 12mo grado.