Estudiante de Tufts reanuda labores tras revocación de visa por Trump

Un juez federal permitió que una estudiante de la Universidad de Tufts, originaria de Turquía, reanude sus labores de investigación y enseñanza mientras enfrenta las consecuencias de la revocación de su visa por parte del gobierno del presidente Donald Trump, lo que la llevó a ser detenida durante seis semanas.

El arresto de Rümeysa Öztürk, una alumna de doctorado que estudia la relación de los niños con las redes sociales, fue uno de los primeros realizados por el gobierno de Trump cuando comenzó a enfocarse en estudiantes y activistas nacidos en el extranjero involucrados en la defensa de la causa palestina. Ella había coescrito un artículo de opinión donde criticaba la respuesta de su universidad a Israel y la guerra en Gaza. Su detención fue captada en video en marzo fuera de su residencia estudiantil en Somerville, cuando varios agentes de inmigración la hicieron abordar un vehículo sin identificación.

Öztürk fue liberada en mayo de un centro de detención de inmigrantes en Luisiana y pudo volver al campus de Tufts. Sin embargo, no ha podido enseñar ni participar en investigaciones como parte de sus estudios debido a la cancelación de su registro en la base de datos del gobierno de alumnos extranjeros que estudian temporalmente en Estados Unidos.

En su fallo del lunes, la jueza federal de distrito, Denise J. Casper, escribió que es probable que Öztürk tenga éxito en sus reclamos de que la terminación fue "arbitraria y caprichosa, contraria a la ley y en violación de la Primera Enmienda".

El gobierno argumentó que la cancelación fue legal

Los abogados del gobierno argumentaron sin éxito que el tribunal federal de Boston carecía de jurisdicción y que el registro del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés) de Öztürk fue cancelado legalmente tras la revocación de su visa, haciéndola elegible para procedimientos de deportación.

"No hay ningún estatuto o regulación que haya sido violado por la cancelación del registro SEVIS en este caso", dijo el fiscal federal auxiliar, Mark Sauter, durante una audiencia la semana pasada. The Associated Press envió un correo electrónico el martes para solicitar los comentarios de Sauter sobre si el gobierno planea apelar.

En una declaración, Öztürk, quien planea graduarse el próximo año, dijo que, aunque está agradecida por la decisión del tribunal, siente "un gran dolor" por la educación que le ha sido "negada arbitrariamente como académica y mujer en mi último año de estudios doctorales".

"Espero que algún día podamos crear un mundo donde todos usen la educación para aprender, conectarse, participar cívicamente y beneficiar a otros, en lugar de criminalizar y castigar a aquellos cuyas opiniones difieren de las nuestras", dijo Öztürk, quien aún está en el proceso de impugnar su arresto y detención.

Öztürk, que en ese entonces tenía 30 años, formó parte de los cuatro estudiantes que escribieron el artículo de opinión en el periódico del campus. En él, criticaba la respuesta de la universidad a los activistas estudiantiles que exigían que Tufts "reconociera el genocidio palestino", revelara sus inversiones y se desvinculara de empresas vinculadas a Israel.

Öztürk, de fe musulmana, se reunía con amigos en marzo para el iftar, una comida que rompe el ayuno al atardecer durante el Ramadán, según su abogada, Mahsa Khanbabai. Su visa de estudiante había sido revocada varios días antes, pero no se le informó de eso, dijeron sus abogados. El gobierno afirmó que cancelar su registro SEVIS dos horas después de su arresto era una forma adecuada de informar a la Universidad de Tufts sobre la revocación de su visa.

En un memorando del Departamento de Estado se indica que la visa de Öztürk fue revocada tras una evaluación de que sus acciones "´podrían socavar la política exterior de Estados Unidos al crear un ambiente hostil para los estudiantes judíos e indicar apoyo a una organización designada como terrorista´, incluyendo la coautoría de un artículo de opinión que encontró causa común con una organización que luego fue prohibida temporalmente en el campus".

Öztürk se queda sin tiempo para perseguir sus metas de enseñanza e investigación

Sin el restablecimiento de su estatus SEVIS, Öztürk dijo que no podía calificar como asistente de investigación remunerada y no podía reintegrarse completamente en la vida académica en Tufts.

"Tenemos una especie de extraño ´gaslighting´ legal aquí, donde el gobierno afirma que es solo un ajuste en una base de datos, pero esto realmente tiene un impacto diario en la vida de la señora Öztürk", dijo en el tribunal su abogada, Adriana Lafaille de la Unión Americana de Libertades Civiles de Massachusetts.

"Se nos acaba el tiempo para corregir esto. Cada día que pasa es un día en que se le impide hacer el trabajo que ama en el programa de posgrado del que vino a formar parte. Cada día que esto sucede es un día en que se le permite al gobierno continuar castigándola por su discurso protegido".

Mientras tanto, Öztürk ha mantenido una carga completa de cursos y ha cumplido con todos los requisitos para mantener su estatus legal de estudiante, que el gobierno no ha cancelado, dijo su abogada.

Registro creado para recopilar información sobre estudiantes internacionales

El SEVIS está ordenado por el Congreso en la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 y es administrado por el director del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "para recopilar información relacionada con estudiantes extranjeros no inmigrantes" y "usar dicha información para llevar a cabo las funciones de aplicación del" ICE.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuando se cancela un registro SEVIS, un estudiante pierde toda autorización para trabajar dentro y/o fuera del campus y permite que los agentes del ICE investiguen para "confirmar la salida del estudiante".