Estudiantes de UAEM toman rectoría y cierran accesos en protesta

CUERNAVACA, Mor., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que exigen transparentar las acciones de búsqueda de su compañera Kimberly Jocelin, desaparecida desde el 20 de febrero, radicalizaron sus protestas con la destrucción de las puertas y las cámaras de video del edificio de rectoría, luego que la rectora Viridiana León Hernández reprogramó, de manera unilateral, una reunión con ellos "para no generar ningún tipo de confrontación".

Protestas y toma de rectoría en UAEM

Desde el viernes pasado, cuando se cumplieron ocho días de la desaparición de la joven de 18 años, estudiante de la Facultad de Contaduría, sus compañeros mantuvieron cerradas las puertas del campus universitario por más de siete horas, hasta que encararon a la rectora León Hernández.

Este día, luego de una manifestación en cada una de las facultades para visibilizar la ausencia de Kimberly, los estudiantes violentaron el edificio de rectoría y lo tomaron, más tarde cerraron los dos accesos a la máxima casa de estudios. Horas antes, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAEM, Mario Cortés, adelantó la suspensión de clases presenciales a partir de este martes 3 de marzo, aunque los alumnos seguirán sus cursos vía digital. También confirmó que la UAEM activó el código "rojo" por este caso.

Comisión FEUM irrumpe en reunión con rectoría

Por separado, una comisión de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), irrumpió en la sala donde León Hernández sostenía un encuentro con integrantes del Consejo Universitario para analizar los últimos informes sobre la búsqueda de Kimberly. La lideresa universitaria reprochó el protagonismo de las autoridades y confirmó que Kimberly ingresó al campus Chamilpa el día de su desaparición, el pasado 20 de febrero, de acuerdo con la revisión de los videos de las cámaras de videovigilancia del programa "Ruta Segura".

Más adelante la UAEM llamó a la unidad y no a las acciones que buscan generar miedo y tensión entre la comunidad universitaria.

Por otra parte, las autoridades estatales confirmaron el hallazgo de prendas similares a las que vestía Kimberly el día de su desaparición, y la búsqueda continuaba en un predio de la población de Chamilpa, contiguo a la UAEM.

De este caso, la Fiscalía General del Estado presentó ante el juez correspondiente a un joven identificado como Jared Alejandro, también estudiante de la UAEM, como presunto responsable de la desaparición. En el sitio donde fue detenido encontraron la bolsa, la credencial del INE y otras pertenencias de Kimberly, además de bolsas de plástico con drogas.

Una hipótesis sugiere la participación de la delincuencia organizada detrás de la desaparición de la joven universitaria.