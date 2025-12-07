EU acusa al gobierno de Nicolás Madura por la muerte de Alfredo Díaz

CARACAS, Venezuela., diciembre 7 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Estados Unidos culpó al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte en prisión del exgobernador disidente Alfredo Díaz, lo cual la oposición venezolana y organizaciones internacionales de derechos humanos consideran una consecuencia directa de las extremas condiciones de detención bajo custodia estatal.

"La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es una prueba más de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", publicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en su cuenta de la red social X.

La declaración se produce en un momento de creciente tensión por las posibles acciones de Washington contra Caracas tras su despliegue militar en el Caribe, aparentemente para combatir el narcotráfico, pero que el chavismo gobernante considera una "amenaza" para provocar un cambio de régimen.

El ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela informó que el exgobernador del estado de Nueva Esparta falleció de un infarto, según informaron el sábado varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y partidos políticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí