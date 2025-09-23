EU apoya a la ONU al 100%, afirma Trump

NUEVA YORK, EU. (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Estados Unidos apoya a la ONU al 100%, y está aquí para trabajar juntos por la paz, al tiempo que agregó los países que integran el organismo deberían derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo.

"Estados Unidos apoya a la ONU al 100%. Aunque a veces discrepe, la apoyo. El potencial de paz con esta institución es enorme", declaró durante su reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Durante el encuentro cara a cara entre ambos, según los periodistas que acompañaban al presidente, Guterres enfatizó que Estados Unidos es "esencial" para la ONU y elogió la labor de Trump por la paz.

"Estamos aquí para trabajar juntos por la paz", explicó el secretario general.

"Siempre es un honor estar aquí, pero esta vez fue aún más emocionante porque la escalera mecánica y el teleprompter no funcionaban, cosas que suceden", señaló el presidente.

"Creo que el potencial de la ONU es increíble; puede hacer muchísimo", enfatizó Trump.

"En Ucrania, la violencia implacable continúa matando civiles, destruyendo infraestructura civil y amenazando la paz y la seguridad mundiales", declaró el secretario general de la ONU ante la Asamblea General, elogiando "los recientes esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y otros países".

"Debemos trabajar por un alto el fuego integral y una paz justa y duradera, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, sus resoluciones y el derecho internacional", continuó.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos trabajará con sus aliados para defender cada rincón de la OTAN.

Luego de reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, al margen de la 80 Asamblea de las Naciones Unidas, Trump dijo que los países de la OTAN deberían derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo.

Tras hacer esa declaración, Trump afirmó no estar seguro de que Estados Unidos ayudara a sus aliados. "Depende de las circunstancias", respondió el presidente estadounidense.

"En un mes les diré si sigo confiando en Vladimir Putin", aseguró en referencia al presidente ruso, quien se resiste a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.