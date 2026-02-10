EU captura petrolero sancionado en el Índico

Washington.- Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron un buque petrolero sancionado en el Océano Índico después de rastrear a la embarcación desde el Mar Caribe, parte de una operación que tiene como objetivo presionar a Venezuela, señaló el secretario de Defensa Pete Hegseth el lunes.

El petróleo venezolano ha sido objeto de sanciones estadounidenses, por lo que dependía de una flota fantasma con banderas falsas para contrabandear crudo hacia las cadenas globales de suministro. Luego del operativo de Estados Unidos para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro a principios de enero, varios buques petroleros huyeron de las costas venezolanas, incluido el barco que fue blanco de la operación en el Océano Índico.

Hegseth prometió la captura de todos esos barcos, declarando ante un grupo de trabajadores de astilleros en Maine que "la única instrucción que giré a mis comandantes militares es que ninguno de ellos escape".

El gobierno estadounidense ha incautado siete petroleros como parte de sus esfuerzos más amplios para tomar el control del petróleo venezolano. A diferencia de las acciones anteriores, el Aquila II no ha sido incautado formalmente para quedar bajo control de Estados Unidos, dijo un funcionario de Defensa.

