logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

EU captura petrolero sancionado en el Índico

Por AP

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
EU captura petrolero sancionado en el Índico

Washington.- Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron un buque petrolero sancionado en el Océano Índico después de rastrear a la embarcación desde el Mar Caribe, parte de una operación que tiene como objetivo presionar a Venezuela, señaló el secretario de Defensa Pete Hegseth el lunes.

El petróleo venezolano ha sido objeto de sanciones estadounidenses, por lo que dependía de una flota fantasma con banderas falsas para contrabandear crudo hacia las cadenas globales de suministro. Luego del operativo de Estados Unidos para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro a principios de enero, varios buques petroleros huyeron de las costas venezolanas, incluido el barco que fue blanco de la operación en el Océano Índico.

Hegseth prometió la captura de todos esos barcos, declarando ante un grupo de trabajadores de astilleros en Maine que "la única instrucción que giré a mis comandantes militares es que ninguno de ellos escape".

El gobierno estadounidense ha incautado siete petroleros como parte de sus esfuerzos más amplios para tomar el control del petróleo venezolano. A diferencia de las acciones anteriores, el Aquila II no ha sido incautado formalmente para quedar bajo control de Estados Unidos, dijo un funcionario de Defensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump lanza nueva publicidad antimigrante en portales web
Trump lanza nueva publicidad antimigrante en portales web

Trump lanza nueva publicidad antimigrante en portales web

SLP

El Universal

En 2025, Kristi Noem protagonizó campañas antimigrantes que promovían la autodeportación mediante la app CBP Home.

ONU espera pago de deuda de Estados Unidos para 2024
ONU espera pago de deuda de Estados Unidos para 2024

ONU espera pago de deuda de Estados Unidos para 2024

SLP

AP

El embajador Mike Waltz confirmó un pago inicial significativo de Estados Unidos en las próximas semanas.

Apicultores migratorios en Assam enfrentan cambio climático y pérdidas
Apicultores migratorios en Assam enfrentan cambio climático y pérdidas

Apicultores migratorios en Assam enfrentan cambio climático y pérdidas

SLP

AP

Cambio climático en Assam reduce producción de miel y afecta abejas melíferas occidentales.

Kenia: sequía deja hambre y muerte de ganado en noreste
Kenia: sequía deja hambre y muerte de ganado en noreste

Kenia: sequía deja hambre y muerte de ganado en noreste

SLP

AP

Condiciones críticas en Mandera por escasez de agua y muerte de ganado.