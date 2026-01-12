EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite suministro de petróleo

A pesar de que el presidente Trump afirmó el domingo que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba", la política actual de Estados Unidos es permitir que México siga suministrando petróleo a la isla, reporta CBS News, que cita como fuentes al secretario de Energía, Chris Wright, y otro funcionario estadounidense.

Cuba depende del petróleo para sobrevivir, y la captura de Nicolás Maduro, hace poco más de una semana, significó que Venezuela dejó de suministrárselo a la isla caribeña.

México, que suministraba algo de petróleo a Cuba antes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, se ha convertido en un proveedor de combustible especialmente importante para la isla desde la detención de Maduro, indicó CBS News. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que no se está dando más petróleo a Cuba y que el que se está suministrando es como "ayuda humanitaria".

De acuerdo con un funcionario estadounidense que habló con el medio CBS News, el gobierno de Donald Trump no pretende provocar el colapso del gobierno cubano, sino negociar con La Habana para que abandone su sistema comunista autoritario.

En su mensaje del domingo, Trump llamó a Cuba a llegar a "un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", pero no indicó qué tipo de acuerdo busca con la isla.

Aunque Trump afirmó que hay "contactos" con el gobierno cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó la versión y dijo que los únicos contactos, a nivel técnico, son por el tema migratorio.

De acuerdo con el funcionario estadounidense que habló con CBS News, Estados Unidos considera que un corte total o un embargo a Cuba supondría un duro golpe para la ya sobrecargada red eléctrica cubana; señaló que el régimen ha estado tan falto de liquidez que sus líderes han estado revendiendo parte del petróleo venezolano a China, como ya había señalado The New York Times.