EU plantea revisar redes sociales a turistas

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Los turistas de 42 países amparados por un programa de exención de visastendrían que entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para poder ingresar a Estados Unidos, según una nueva propuesta presentada este miércoles por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La iniciativa, encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pretende examinar la actividad de los viajeros que ingresan al país bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Cuestionado por la prensa sobre el plan —que podría impactar el turismo hacia Estados Unidos— Trump dijo que al país le está "yendo muy bien".

"Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura... Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país", agregó en conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

La propuesta, publicada en el Registro Federal, busca ampliar la información que se recolecta sobre los viajeros que ingresan por un periodo de tres meses bajo el programa de exención de visa.

ESTA cobija a turistas y visitantes procedentes de 42 países, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Qatar.

Además de la recopilación de cinco años de actividad en redes sociales, la propuesta busca aumentar los datos obligatorios:

– Números de teléfono usados en los últimos diez años.

– Direcciones de correo electrónico del mismo periodo.

– Información familiar: nombres, fechas y lugares de nacimiento, entre otros.

El plan también incluye una nueva herramienta móvil para que cualquier extranjero registre su salida de Estados Unidos.

CBP justificó la medida citando una orden ejecutiva de Trump emitida en enero pasado para proteger al país contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública.

El público podrá presentar comentarios sobre la propuesta, que supondría un obstáculo para los turistas, especialmente rumbo al Mundial 2026, que atraerá a miles de viajeros provenientes de países cobijados por ESTA.