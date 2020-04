EUA sin progreso en la aplicación de pruebas de COVID-19: Harvard

El director del Instituto de Salud Global de Harvard, Ashish Jha, dijo que la administración actual de Estados Unidos carece de progreso en la aplicación de pruebas de COVID-19.

El científico difundió a través de Twitter su seguimiento sobre las pruebas aplicadas en las últimas semanas en el país, con base en el cual afirmó que el desarrollo es plano, rechazando las declaraciones de la Casa Blanca que afirman que se está incrementado el número de pruebas en el país.

"Excluida California, el 15 de abril hicimos 146 mil 857 pruebas. Hoy hicimos 146 mil 157. Básicamente, en las últimas tres semanas estamos planos", publicó Jha.

"No importa lo que los políticos te están diciendo. La realidad es que no tenemos progreso. Estamos bajo cuarentena porque no tuvimos pruebas. Si abrimos (la economía) sin suficientes pruebas, vamos a tener que cerrar de nuevo", expresó el investigador.

Diversos expertos han pedido en las últimas semanas que, antes de reabrir la economía, Estados Unidos debe aumentar su capacidad de aplicar pruebas para prevenir un aumento en la propagación del COVID-19.

Este miércoles, Harvard anunció que no aceptará los fondos que la universidad recibe como parte de un paquete de ayuda de emergencia para la educación superior.

La decisión fue tomada por la institución tras haber sido criticada por el presidente Donald Trump el martes, al mencionar que Harvard tendría que devolver el dinero recibido antes de la pandemia.