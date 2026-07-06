Europa arde con varios incendios

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Atenas, Grecia.- Cientos de bomberos combaten incendios forestales en Portugal, Grecia y España, mientras España e Italia enviaban refuerzos a Portugal para ayudar a luchar contra un enorme incendio que ardía desde hacía más de tres días.

Las autoridades instalaron el domingo a los residentes de partes de Tesalónica, la segunda ciudad más grande del país, a permanecer en interiores y cerrar ventanas y puertas debido al humo tóxico procedente de una planta de reciclaje en llamas que fue envuelta por un incendio forestal.

Otro gran incendio forestal se declaró el domingo por la tarde al oeste de la capital griega, Atenas. Acudieron 210 bomberos, respaldados por voluntarios, equipos especializados y 29 aeronaves, incluidos aviones lanzaagua y helicópteros, para combatir el incendio que ardía en un bosque de pinos en la zona de Mandra, informó la agencia antiincendios. Las autoridades se apresuraron a contener el incendio antes del anochecer, cuando las aeronaves ya no pueden realizar operaciones de extinción.

En la zona de Vouzela de Portugal, más de 1.200 bomberos, respaldados por casi 400 vehículos y 15 aeronaves, intentaron extinguir un incendio que se declaró el jueves, según la autoridad de Protección Civil del país. Para el domingo, el incendio forestal había arrasado una superficie de 12.000 hectáreas.

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En España, un incendio forestal que ardía desde el viernes en la región nororiental de Girona había quemado casi 2.200 hectáreas (5.400 acres), informó la agencia de noticias EFE. El jefe de operaciones del Servicio de Bomberos de Cataluña, Eduard Martínez, dijo que el incendio tuvo un perímetro de 40 kilómetros (25 millas) y que los bomberos quizás no puedan controlarlo el domingo.

En Grecia, un incendio de rápida propagación en una planta de reciclaje se declaró el sábado por la noche cerca del suburbio de Oraiokastro, en Tesalónica, lo que activó alertas de evacuación para tres suburbios y para una instalación que alberga a 157 personas con necesidades especiales.

Los fuertes vientos avivaron las llamas, y se desplegó a unos 160 bomberos para combatir el fuego durante la noche hasta que las aeronaves de descarga de agua pudieron despegar al amanecer, indicaron los bomberos.

Mientras, un hombre de 76 años de edad fue detenido bajo sospecha de haber iniciado el incendio por negligencia al generar chispas con su vehículo, lo que prendió fuego a la vegetación cerca de la carretera, informó el cuerpo de bomberos.

El incendio se produjo después de que otro fuego en una zona cercana matara a un niño de 12 años ya su padre.