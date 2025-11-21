Exaliado de Nigel Farage, Nathan Gill, sentenciado por corrupción en Parlamento Europeo

LONDRES (AP) — Un político británico de ultraderecha y exaliado del líder de Reform U.K., Nigel Farage, fue sentenciado el viernes a 10 años y medio de prisión por aceptar sobornos para hacer declaraciones favorables sobre Rusia en el Parlamento Europeo.

Nathan Gill, de 52 años, se declaró culpable a principios de este año de ocho cargos de soborno entre diciembre de 2018 y julio de 2019. La policía ha estimado que el exlíder de Reform en Gales recibió alrededor de 40,000 libras (53.000 dólares) en sobornos.

Los fiscales señalaron que el expolítico ucraniano prorruso Oleg Voloshyn pagó a Gill, miembro de la legislatura de la Unión Europea hasta la salida del Reino Unido del bloque a principios de 2020, para que hiciera declaraciones prorrusas sobre hechos en Ucrania en el Parlamento Europeo y en artículos de opinión para medios de comunicación, como 112 Ukraine.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, habiendo anexado partes del país, incluida la península de Crimea, ocho años antes. El Reino Unido ha sido uno de los más firmes defensores de Ucrania desde la invasión.

Al sentenciarlo en el Tribunal Penal Central de Londres, conocido como Old Bailey, la jueza Bobbie Cheema-Grubb dijo que Gill había permitido que el dinero "corrompiera su brújula moral" cuando su deber como funcionario electo era "hablar con honestidad y convicción".

"Cuando dices lo que alguien te ha pagado para decir, no estás hablando con sinceridad", afirmó la jueza.

Gill fue detenido en el Aeropuerto de Manchester en septiembre de 2021 cuando intentaba viajar a Rusia, y fue acusado en febrero de este año tras una investigación.

Se examinó su teléfono móvil y se encontraron mensajes entre él y Voloshyn, de 44 años, que proporcionaban referencias codificadas a sus tratos financieros. Los mensajes también indicaban que Gill fue cooptado para alentar a otros miembros del Parlamento Europeo a apoyar la postura de Rusia sobre Ucrania.

"El intercambio de comunicaciones entre los dos hombres mostró que existía una relación establecida entre ellos", comentó el fiscal Mark Heywood.

Gill fue elegido por primera vez para el Parlamento Europeo en 2014 por el Partido de la Independencia del Reino Unido, anti-UE, que entonces era liderado por Farage. Más tarde representó al Partido del Brexit, el siguiente partido liderado por Farage, y permaneció en la legislatura hasta que el Reino Unido abandonó la Unión Europea en 2020.

Lideró la rama galesa del sucesor del Partido del Brexit, Reform U.K., durante las elecciones de 2021 en Gales, pero ya no es miembro del partido, que está liderando en las encuestas de opinión en el Reino Unido.

La sentencia de Gill ha provocado exhortos a investigar la interferencia rusa en la política británica y cualquier vínculo adicional, si lo hubiera, con Reform U.K., que ha adoptado consistentemente una actitud menos hostil hacia el presidente ruso Vladímir Putin que otros partidos.

"Un traidor estaba en la cima de Reform U.K., ayudando y apoyando a un adversario extranjero", expresó Ed Davey, el líder de los centristas Demócratas Liberales. "El propio Nigel Farage fue anteriormente sobornado para estar en el canal de televisión de Putin, Russia Today, y dijo que era el mandatario mundial que más admiraba. Todos debemos preguntarnos: ¿Dónde están realmente sus lealtades? Necesitamos una investigación completa sobre la interferencia rusa en nuestra política".

En un comunicado, Reform catalogó las acciones de Gill como "reprensibles, traicioneras e imperdonables" y se dijo complacido de que "se haya hecho justicia".

Farage ha dicho anteriormente que Gill era una "manzana podrida" y que cualquier partido político "puede encontrar en su seno todo tipo de personas terribles".

Se cree que Voloshyn, quien tenía vínculos con medios de comunicación como 112 Ukraine, vive en Rusia y es buscado por las autoridades en el Reino Unido y Ucrania.