Exhibirán huesos de san Francisco de Asís

Asís, Italia.- Los huesos de san Francisco de Asís, el frágil medieval que inspiró al papa Francisco ya generaciones de cristianos antes que él, se exhibirán públicamente por primera vez, lo que le da a su ciudad natal, en lo alto de una colina de la región de Umbría, una razón más para recibir a los peregrinos.

Esa es una bendición a medias para el alcalde de Asís, Valter Stoppini, para los residentes y para los frailes franciscanos que organizan la exhibición de reliquias durante un mes para conmemorar este año el 800mo aniversario de la muerte del santo.

Casi 400.000 personas se han registrado ya para orar ante las reliquias, y Stoppini calcula que la cifra bien podría llegar al medio millón antes de que los huesos regresen a su tumba el 22 de marzo. Asís es uno de los destinos de peregrinación cristiana más populares del mundo. Se ubica en una colina en la campiña de Umbría y está construida con una piedra caliza con tonos rosados que le da su resplandor característico.

Millones de peregrinos acuden cada año gracias a la presencia de la tumba de san Francisco y la espectacular basílica que se alza sobre ella, decorada con frescos de Giotto que ilustran la vida del santo.

San Francisco nació en una familia adinerada en 1182, pero renunció a su riqueza para vivir como frágil mendicante tras recibir lo que, según él, era una vocación para reconstruir y reformar la iglesia.