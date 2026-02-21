logo pulso
Explosión de camión gas licuado deja seis muertos en Santiago

Dos heridos de la explosión en Santiago murieron en hospital, elevando a seis las víctimas.

Por EFE

Febrero 21, 2026 06:57 p.m.
Explosión de camión gas licuado deja seis muertos en Santiago

Santiago de Chile, 21 feb (EFE).- Dos de los 17 heridos en la explosión de un camión que transportaba gas licuado, ocurrida el pasado jueves, murieron este sábado en el hospital al que habían sido trasladados, tragedia que elevó a seis las víctimas mortales, informaron fuentes médicas.

Detalles confirmados de la explosión y sus consecuencias

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la Policía chilena.

Declaraciones del gobernador Claudio Orrego sobre la causa

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".

