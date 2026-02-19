Explota otra tienda de pirotecnia; 12 muertos

Bangkok.- Al menos 12 personas murieron este miércoles en Zhengji, municipio en el centro-este de China, tras una explosión en una tienda minorista de fuegos artificiales, según informaron las autoridades locales.

El suceso ocurrió alrededor de las 14:00 hora local (6:00 GMT) en la mencionada localidad de la provincia de Hubei y provocó, además, un incendio que afectó a un área de aproximadamente 50 metros cuadrados, recogió la agencia de noticias china Xinhua.

Equipos de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos, donde encontraron 12 cuerpos sin vida, y lograron extinguir las llamas hacia las 15:30 hora local (7:30 GMT), según la citada agencia.

Las autoridades se encuentran investigando la causa de la explosión, que se produce un día después de que China diera la bienvenida al Año Nuevo lunar.

Otro accidente ocurrido el domingo en una tienda de fuegos artificiales en la provincia oriental de Jiangsu dejó ocho muertos y dos heridos.

Las autoridades habían indicado que un residente había encendido fuegos artificiales cerca de la tienda.

El gobierno central advirtió sobre los peligros , al señalar que "los fuegos artificiales siguen siendo los mayores riesgos durante el período del Festival de Primavera", según el Ministerio de Gestión de Emergencias.