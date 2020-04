Expresidente luso dice que ancianos deben ofrecer respiradores a los jóvenes

El expresidente portugués António Ramalho Eanes consideró que los ancianos deben dar ejemplo y, en caso de acabar en el hospital, ofrecer los respiradores a personas más jóvenes si fuese necesario.



"Los viejos vamos a ser los primeros en dar ejemplo. No salimos de casa, recurrimos sistemáticamente a los cuidados que nos sean indicados y cuando lleguemos al hospital, si fuese necesario ofrecemos nuestro respirador al hombre que tiene mujer e hijos", dijo en una entrevista divulgada hoy en la web de la cadena RTP.



Ramalho Eanes, de 85 años, recordó que "la situación presente de crisis afecta a todos por igual, viejos y jóvenes", pero pidió a los ancianos como él que den ejemplo.



"Yo tengo 85 años. Nosotros, los viejos, tenemos que pensar que nuestra situación es la misma que las de los otros. Y tenemos la obligación extra de decir a los otros que esto ya pasó, que se superó y que esta crisis va a ser superada. Vamos a dar ejemplo", señaló.



El antiguo presidente consideró que "tal vez" hubiese sido mejor decretar el estado de emergencia antes -está en vigor desde el 19 de marzo-, pero reconoció que "es muy fácil decir que era mejor después de que las cosas ya hayan pasado".



"El Estado no puede ser un Estado mínimo, como se dice. Tiene que ser un Estado necesario y un Estado que no mire sólo la situación presente, para las elecciones y el resultado, sino que mire al futuro de su comunidad. Y que haga lo indispensable para que ese futuro sea viable", concluyó.