FAC defiende uso de su flota aérea

Bogotá, Col.- La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) defendió la continuidad de operaciones de sus aeronaves, tras el accidente de uno de los aviones militares en el suroeste del país andino que dejó 69 muertos y 57 heridos.

El siniestro aéreo reavivó el debate sobre el estado de la flota aérea colombiana.

En un comunicado publicado en redes sociales, la institución informó que otro Hércules de la flota C-130, la misma a la que pertenecía el avión accidentado, realizó el traslado masivo de médico personal, enfermeros e incluso heridos, tras el siniestro.

En total, dos aviones Hércules del mismo equipo están habilitados, y otros dos están por concluir su mantenimiento, agregó el comunicado.

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"Como lo ha hecho por años el equipo C-130 Hércules continúa operando", realizando tareas de transporte de personal, carga y paracaidismo a gran altura, incluso "misiones internacionales", destacó y añadió que las FAC cumplen tareas con "responsabilidad" y "vocación de servicio".

El Hércules C-130 de matrícula FAC 1016 despegó el lunes desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, para transportar tropas del ejército, pero se estrelló a 1,8 kilómetros de la pista del aeropuerto, según la FAC.

El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó que gobiernos anteriores permitieran operar un avión "tan viejo" e insistió en la necesidad de renovar la flota.