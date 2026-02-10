Fallecen 3 por ataque de Israel en Gaza

Jerusalén, Israel.- Al menos tres gazatíes murieron la tarde de este lunes y varios más resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja, informó un portavoz de la Defensa Civil local.

"Nuestros equipos han recuperado un cuerpo y varios heridos tras un ataque a un apartamento residencial en la calle Nasr, al oeste de la ciudad de Gaza", detalló en un breve comunicado esta organización civil.

Poco después, el número de víctimas mortales aumentó a tres, según confirmó a EFE una fuente del Hospital Shifa, a cuya morgue fueron llevados los cuerpos. De acuerdo con esta fuente, los fallecidos eran personas desplazadas de Beit Hanoun, ciudad del norte de Gaza arrasada por Israel durante la guerra.

Con estas muertes, al menos ocho palestinos fallecieron este lunes en Gaza, entre ellos cuatro presuntos milicianos que emergieron de un túnel en Rafah, en el sur de Gaza, y dispararon a soldados israelíes, según detalló un comunicado del Ejército israelí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, en un suceso diferente, las fuerzas israelíes dispararon y mataron a un agricultor palestino en Deir al Balah (centro), tal y como denunciaron las autoridades sanitarias locales citadas por la agencia palestina Wafa.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza reportó un total de 581 muertos por fuego israelí en los casi cuatro meses de alto el fuego en la Franja palestina, así como 1,553 heridos, según sus últimos datos publicados este lunes.

Las autoridades israelíes dieron por primera vez este lunes, una semana después de su reapertura, información sobre el tránsito de personas por el cruce de Rafah que une Gaza y Egipto, afirmando que en total han transitado por allí 150 personas en cada dirección.

Según sus datos, 100 enfermos y acompañantes salieron a Egipto por Rafah la pasada semana, el mismo número de gazatíes que entraron al enclave palestino desde territorio egipcio. Ayer domingo, 50 más salieron y otros 50 entraron a Gaza, de acuerdo con Cogat.