Fallo judicial anula suspensión de asilo en frontera por orden de Trump

WASHINGTON (AP) — Una corte federal de apelaciones bloqueó el viernes la orden ejecutiva de Donald Trump que suspendía el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos, un pilar clave del plan del presidente republicano para endurecer las medidas contra la migración.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia determinó que las leyes de inmigración otorgan a las personas el derecho a solicitar asilo en la frontera, y que el presidente no puede eludirlo.

La opinión de la corte se deriva de una medida tomada por Trump el Día de la Investidura de 2025, cuando declaró que la situación en la frontera sur constituía una invasión de Estados Unidos y que estaba "suspendiendo la entrada física" de migrantes y su capacidad de solicitar asilo hasta que él decida que ha terminado.

El panel concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente a expulsar a los demandantes mediante "procedimientos creados por él mismo", ni le permite suspender el derecho de los demandantes a solicitar asilo o recortar los procedimientos para resolver sus reclamaciones contra la tortura.

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"La facultad, mediante proclamación, de suspender temporalmente la entrada a Estados Unidos de determinadas personas extranjeras no contiene una autoridad implícita para anular el proceso obligatorio de la INA para expulsar sumariamente a personas extranjeras", escribió la jueza J. Michelle Childs, nominada para el cargo por el presidente demócrata Joe Biden.

"Concluimos que el texto, la estructura y la historia de la INA dejan claro que, al otorgar la facultad de suspender la entrada mediante proclamación presidencial, el Congreso no pretendía conceder al Ejecutivo la amplia autoridad de expulsión que afirma", señaló la opinión.

Casa Blanca afirma que prohibición de asilo era una de las facultades de Trump

El gobierno puede pedir a la corte de apelaciones en pleno que reconsidere el fallo o acudir a la Corte Suprema.

La orden no entra formalmente en vigor hasta después que la corte considere cualquier solicitud de reconsideración.

Hablando en Fox News, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que no había visto el fallo pero lo calificó de "nada sorprendente", culpando a jueces con motivaciones políticas.

"No están actuando como verdaderos litigantes de la ley. Están viendo estos casos desde una lente política", dijo.

Leavitt dijo que Trump estaba tomando medidas que están "completamente dentro de sus facultades como comandante en jefe".

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que el Departamento de Justicia buscará una revisión adicional de la decisión.

"Estamos seguros de que seremos reivindicados", escribió en un comunicado enviado por correo electrónico.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Defensores celebran el fallo

Los defensores dicen que el derecho a solicitar asilo está consagrado en la ley de inmigración del país y que negarles ese derecho a los migrantes pone a quienes huyen de la guerra o la persecución en grave peligro.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quien argumentó el caso, señaló en un comunicado que el fallo de la corte de apelaciones es "esencial para quienes huyen del peligro y a quienes se les ha negado incluso una audiencia para presentar solicitudes de asilo bajo la orden ejecutiva ilegal e inhumana del gobierno de Trump".

Las Americas Immigrant Advocacy Center, uno de los demandantes en el litigio, celebró la decisión de la corte al considerarla una victoria para sus clientes.

"El fallo de hoy del Circuito de DC afirma que las medidas caprichosas del presidente no pueden suplantar el Estado de derecho en Estados Unidos", dijo Nicolas Palazzo, director de incidencia y servicios legales en Las Americas.

El juez Justin Walker, nominado por Trump, redactó un disenso parcial. Afirmó que la ley otorga a los inmigrantes protecciones contra la expulsión a países donde serán perseguidos, pero que el gobierno puede emitir denegaciones amplias de solicitudes de asilo.

Walker, sin embargo, coincidió con la mayoría en que el presidente no puede deportar a migrantes a países donde serán perseguidos ni privarlos de los procedimientos obligatorios que los protegen contra su expulsión.

La jueza Cornelia Pillard, nominada por el presidente demócrata Barack Obama, también escuchó el caso.

En la orden ejecutiva, Trump argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los presidentes la facultad de suspender la entrada de cualquier grupo que consideren "perjudicial para los intereses de Estados Unidos".

La orden ejecutiva también suspendió la capacidad de los migrantes de solicitar asilo.

La orden de Trump fue otro golpe al acceso al asilo en Estados Unidos, que se redujo severamente bajo el gobierno de Biden, aunque bajo Biden continuaron algunas vías de protección para un número limitado de solicitantes de asilo en la frontera sur.

Defensor de migrantes en México expresa esperanza cautelosa

Para Josué Martinez, un psicólogo que trabaja en un pequeño albergue de migrantes en el sur de México, el fallo marcó una posible "luz al final del túnel" para muchos migrantes que alguna vez esperaron solicitar asilo en Estados Unidos y que terminaron atrapados en condiciones vulnerables en México.

"Espero que haya algo más concreto, porque ya hemos escuchado este tipo de noticias antes: un juez de distrito presenta una apelación, hay una suspensión temporal, pero es sólo temporal y luego se acaba", subrayó.

Migrantes de Haití, Cuba, Venezuela y otros países han tenido dificultades para llegar a fin de mes cuando intentan buscar refugio en el sistema de asilo de México, que prácticamente ha colapsado bajo el peso de nuevas presiones y recortes de fondos internacionales.

Esta semana, cientos de migrantes varados, en su mayoría provenientes de Haití, salieron a pie de Tapachula, una ciudad del sur de México, para buscar mejores condiciones de vida en otras partes de México.