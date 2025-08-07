FBI en reestructuración: altos funcionarios destituidos

WASHINGTON (AP) — El FBI está obligando a salir a más altos funcionarios, incluido un exdirector interino que resistió las demandas de la administración Trump de entregar los nombres de los agentes que participaron en las investigaciones sobre el asalto al Capitolio y al jefe de la oficina de campo de Washington, según personas familiarizadas con el asunto y comunicaciones internas vistas por Associated Press.

Las circunstancias de la destitución de Brian Driscoll, quien dirigió el buró en las turbulentas semanas que siguieron a la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero pasado, no estaban claras de inmediato, pero su último día es el viernes, indicaron las personas, que no estaban autorizadas para hablar sobre temas de nómina y hablaron bajo condición de anonimato.

"Entiendo que pueden tener muchas preguntas sobre el porqué, para las cuales no tengo respuestas", escribió Driscoll en un mensaje a sus colegas. "No se ha articulado ninguna causa en este momento".

Otra destitución de alto perfil es la de Steven Jensen, quien durante meses había liderado la oficina de Washington, una de las más grandes y ocupadas del buró. Confirmó en un mensaje a sus colegas el jueves que le habían dicho que sería despedido a partir del viernes.

"Tengo la intención de enfrentar este desafío como cualquier otro que he enfrentado en esta organización, con profesionalismo, integridad y dignidad", escribió Jensen en un correo electrónico.

Jensen no dijo si se le había dado una razón, pero su nombramiento para el puesto en abril fue criticado por algunos partidarios de Trump porque había supervisado una sección de terrorismo doméstico después del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. El FBI ha caracterizado ese ataque, en el que los seguidores del presidente republicano asaltaron el Capitolio en un intento de detener la certificación de los resultados electorales después de que perdió ante el demócrata Joe Biden, como un acto de terrorismo doméstico.

Los portavoces del FBI declinaron hacer comentarios el jueves.

La noticia sobre Driscoll y Jensen llega en medio de una purga de personal mucho más amplia que se ha desarrollado en los últimos meses bajo el liderazgo del actual director del FBI, Kash Patel, y el subdirector Dan Bongino. Numerosos altos funcionarios, incluidos agentes principales a cargo de oficinas de campo en grandes ciudades, han sido expulsados de sus trabajos, y algunos agentes han sido sometidos a exámenes de polígrafo, movimientos que exfuncionarios dicen han agitado a la fuerza laboral y contribuido a la angustia.

Driscoll, un agente veterano que trabajó en investigaciones internacionales de contraterrorismo en Nueva York y también había comandado el Equipo de Rescate de Rehenes de la agencia, había servido más recientemente como director interino a cargo del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos, que despliega personal y recursos en situaciones de crisis.

Driscoll fue nombrado director interino en enero para reemplazar a Christopher Wray y sirvió en el puesto mientras la nominación de Patel estaba pendiente.

Fue noticia cuando él y Rob Kissane, el entonces subdirector, resistieron las demandas de la administración Trump de información sobre los agentes que participaron en las investigaciones sobre el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero del 2021, por una multitud de seguidores del presidente Donald Trump. Muchos dentro del FBI vieron esa solicitud como un precursor de despidos masivos, particularmente a la luz de movimientos separados para despedir a miembros del equipo del fiscal especial Jack Smith que procesó a Trump, reasignar a altos funcionarios de carrera del Departamento de Justicia y expulsar a fiscales en casos del 6 de enero y a altos ejecutivos del FBI.

Emil Bove, el entonces alto funcionario del Departamento de Justicia que hizo la solicitud y fue confirmado la semana pasada para un puesto en un tribunal federal de apelaciones, escribió un memorando acusando a los principales líderes del FBI de "insubordinación" por resistirse a sus solicitudes de "identificar al equipo central" responsable de las investigaciones del 6 de enero. Dijo que las solicitudes estaban destinadas a "permitir que el Departamento de Justicia realizara una revisión de la conducta de esos agentes particulares de acuerdo con la orden ejecutiva de Trump" sobre la "politización" de la agencia en la administración de Biden.

En respuesta a la solicitud de Bove, el FBI finalmente proporcionó detalles sobre miles de empleados, identificándolos por número en lugar de por nombres.

En su nota de despedida, Driscoll dijo a sus colegas que fue "el honor de mi vida servir junto a cada uno de ustedes".

Escribió: "Nuestro sacrificio colectivo por aquellos a quienes servimos es, y siempre será, valioso. No me arrepiento de nada. Ustedes son mis héroes y sigo en deuda con ustedes".

El FBI ha avanzado bajo la supervisión de Patel para degradar, reasignar o expulsar agresivamente a los agentes. En abril, por ejemplo, la agencia reasignó a varios agentes que fueron fotografiados arrodillados durante una protesta por la justicia racial en Washington que siguió a la muerte de George Floyd en 2020 a manos de la policía de Minneapolis, dijeron el miércoles dos personas familiarizadas con el asunto.

A numerosos agentes especiales a cargo de oficinas de campo han recibido órdenes de retirarse, renunciar o aceptar una reasignación.

Otro agente, Michael Feinberg, ha dicho públicamente que se le dijo que renunciara o aceptara una degradación en medio del escrutinio de la dirección sobre su amistad con Peter Strzok, un agente principal en la investigación del FBI sobre Trump-Rusia que fue despedido por el Departamento de Justicia en 2018 tras revelaciones de que había intercambiado mensajes de texto negativos sobre Trump con una abogada del FBI, Lisa Page.