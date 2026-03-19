FIFA multa a Asociación de Fútbol de Israel por discriminación

GINEBRA (AP) — En un comunicado en el que no mencionó a Irán, el presidente de la FIFA Gianni Infantino manifestó el jueves que el fútbol tiene un papel clave para "promover la paz", aunque el organismo rector del deporte no tomó medidas ante las quejas de su federación miembro palestina contra clubes de asentamientos israelíes.

FIFA multa Asociación de Fútbol de Israel por discriminación

La FIFA sí multó, sin embargo, a la Asociación de Fútbol de Israel con 150 mil francos suizos (190 mil dólares) por cargos disciplinarios relacionados con "discriminación y abuso racista", además de "conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio".

Infantino reiteró, después de una reunión del consejo rector de la FIFA, que no concederá las solicitudes iraníes de trasladar a México los tres partidos de la fase de grupos del Mundial que el equipo debe disputar en junio en Estados Unidos.

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Funcionarios del gobierno iraní y del fútbol han señalado que no quieren boicotear el Mundial, pero que no es posible que la selección nacional viaje a Estados Unidos debido a los ataques militares contra el país por parte de Israel y Estados Unidos desde el 28 de febrero.

El equipo tiene previsto jugar dos partidos en el estadio de los Rams de Los Ángeles en Inglewood y uno en Seattle.

"Tenemos un calendario", manifestó Infantino sobre los partidos del Mundial anunciados en diciembre, y añadió: "Queremos que la Copa Mundial de la FIFA se lleve a cabo según lo programado".

FIFA no sanciona federación israelí por quejas palestinas

La FIFA también decidió el jueves no tomar medidas sobre las quejas formales presentadas en 2024 por la federación palestina de fútbol contra su homóloga israelí, incluida la suspensión de la membresía.

Desde hace tiempo, dirigentes del fútbol palestino sostienen que Israel viola los estatutos de la FIFA al permitir que equipos de asentamientos en Cisjordania jueguen en la liga nacional.

"La FIFA no debería tomar ninguna medida dado que, en el contexto de la interpretación de las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la FIFA, el estatus jurídico final de Cisjordania sigue siendo una cuestión no resuelta y sumamente compleja en el marco del derecho internacional público", indicó el organismo futbolístico.

"La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos", expresó Infantino, quien entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un premio de paz creado especialmente en el sorteo del Mundial en diciembre.

"(P)ero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, ya que nuestros pensamientos están con quienes sufren como consecuencia de las guerras en curso", agregó.

La investigación disciplinaria sobre el fútbol israelí también se abrió hace 18 meses en respuesta a quejas formales de la federación palestina.

La FIFA determinó que un tercio de la multa debe ser destinado por los dirigentes israelíes a la "implementación de un plan integral para garantizar acciones contra la discriminación y prevenir incidentes repetidos".

"La FIFA deberá aprobar el plan y este se centrará en las siguientes áreas: reformas, protocolos, monitoreo y campañas educativas en los estadios y en los canales oficiales durante una temporada completa", decidieron los jueces de la FIFA.

Los jueces señalaron que "no pueden permanecer indiferentes al contexto humano más amplio en el que opera el fútbol" y que el deporte "debe seguir siendo una plataforma para la paz, el diálogo y el respeto mutuo".