Boston.- El USS Massachusetts se incorporó oficialmente a la flota de la Marina de Estados Unidos el sábado tras una ceremonia de puesta en servicio, lo que lo convierte en el primer submarino nombrado en honor al Estado de la Bahía.

El nuevo submarino de ataque rápido de la clase Virginia, que puede sumergirse a profundidades superiores a 240 metros (800 pies), fue bautizado el 6 de mayo de 2023 por la madrina del buque, Sheryl Sandberg, exdirectora de operaciones de Meta. Este es el 25to submarino de su clase coproducido por General Dynamics Electric Boat y Newport News Shipbuilding, y el quinto buque de la Marina de Estados Unidos nombrado en honor a Massachusetts.

Durante la ceremonia de puesta en servicio del sábado en el puerto de Boston, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, dijo que es un momento de orgullo para Massachusetts y para nuestro país, especialmente a medida que nos acercamos al 250mo aniversario de nuestra nación", afirmó. "

Siedsma no indicó hacia dónde se dirige el submarino, que costó más de 2.800 millones de dólares, pesa unas 8.000 toneladas y puede transportar 24 misiles de crucero Tomahawk. Un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka a principios de este mes en la guerra con Irán.

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