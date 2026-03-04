Francia inicia repatriación de ciudadanos varados en Oriente Medio

PARÍS (AP) — Los gobiernos de todo el mundo se apresuraban el miércoles a organizar el regreso de sus ciudadanos desde Oriente Medio, mientras los viajes en toda la región seguían gravemente alterados por la ampliación de la guerra en Irán.

Francia organiza repatriación de ciudadanos desde Oriente Medio

El primer vuelo que repatrió a ciudadanos franceses varados en Oriente Medio aterrizó en París a primera hora del miércoles, mientras las autoridades francesas reservaron unos 100 asientos a bordo para personas vulnerables incluidas en una lista prioritaria, explicó Eleonore Caroit, la ministra responsable de la situación de los ciudadanos franceses en el extranjero.

Estudiantes también regresaron a Milán después de ser evacuados de Dubái por el gobierno italiano. Valerio Schiavoi, miembro del programa World Students Connection, dijo que formaba parte de un grupo involucrado en simulaciones diplomáticas de Naciones Unidas en Dubái.

"Y recibimos la noticia de que Irán había sido bombardeado por Estados Unidos e Israel", dijo a la agencia de noticias italiana LaPresse. "Y en cuanto salimos de la habitación, empezamos a oír los sonidos de aviones militares y demás. Y el pánico empieza un poco. Por la ventana podíamos ver misiles pasando y las alarmas no dejaban de sonar, pero no sabíamos qué hacer".

Impacto en viajes y operaciones de evacuación internacionales

Con el espacio aéreo cerrado o afectado por fuertes restricciones en gran parte del golfo Pérsico, los pasajeros se han quedado varados no solo en la región, sino también en ciudades alejadas de los combates debido a la cancelación de sus vuelos de conexión. En medio del caos de los viajes y con los vuelos comerciales limitados, los gobiernos han puesto en marcha operaciones de emergencia.

El avión francés despegó desde Mascate, Omán, e hizo escala en El Cairo, Egipto, antes de aterrizar en el Aeropuerto París-Charles de Gaulle. Un segundo vuelo con ciudadanos franceses que estaban en Israel y lograron cruzar la frontera a Egipto debería llegar a Francia más tarde el miércoles, indicó Caroit.

Ayudar a los más vulnerables

"Nos estamos centrando en un grupo prioritario: familias con niños, personas enfermas, mayores", dijo Caroit en declaraciones a la televisora TF1. "Nuestro objetivo es ayudar a repatriar lo más rápido posible a los franceses que deseen regresar".

El presidente, Emmanuel Macron, afirmó que hay unos 400.000 franceses en la región afectada por el conflicto entre residentes y personas de paso.

Más de 20.000 de los más de 36.000 vuelos programados para volar hacia o desde Oriente Medio entre el inicio de la guerra y el miércoles han sido cancelados, según la firma de análisis de aviación Cirium.

Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región utilizando cualquier transporte comercial disponible. En su lista figuran Irán e Israel, además de Qatar, Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, los territorios palestinos, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

En Europa, el Reino Unido indicó que un vuelo chárter despegará de Omán a última hora del miércoles para traer de vuelta a algunos de los miles de ciudadanos británico en el golfo. En el que se espera que sea el primero de una serie de vuelos, se dará prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad, indicó.

El Ministerio de Exteriores explicó que más de 130.000 británicos han registrado su presencia en Oriente Medio ante el gobierno desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque no todos intentan regresar. Muchos se encuentran en Emiratos, y el gobierno ha desaconsejado intentar viajar por tierra a Omán.

Buscando desesperadamente billetes de avión

Las aerolíneas comerciales también están empezando a reanudar algunos vuelos: está previsto que Etihad, Emirates y Virgin Atlantic operen vuelos desde Emiratos a Londres el miércoles.

Pero decenas de viajeros han tenido dificultades para encontrar la manera de volver a casa. Li Qian, una turista de 44 años de Hangzhou, se ha quedado atrapada en Abu Dabi con su familia después de que los cierres del espacio aéreo alteraran su vuelo de regreso a China. Dijo que recibió repetidas alertas de misiles en su teléfono móvil y vio humo elevándose cerca de zonas que habían visitado.

"Fue aterrador. ... Solo queremos llegar a casa lo antes posible", dijo, y añadió que le preocupaban los medicamentos para la hipertensión de su madre y el regreso de su hijo a la escuela.

Agnes Chen Pun, una expatriada de Hong Kong que se mudó con su familia a Dubái el año pasado, dijo que le costó encontrar billetes de avión para salir de la región. Primero se trasladó a un resort en Fujairah y luego a un resort en el desierto cerca de Sharjah ante el temor de posibles ataques e incendios locales.

"Estábamos muy nerviosos, muy ansiosos", dijo Chen, socia de Asia Bankers Club, una empresa de inversión con sede en Hong Kong y Dubái.

Dijo que consideró un jet privado de 13 asientos que costaba 268.000 dólares, pero finalmente consiguió billetes comerciales por unos 2.200 dólares por persona a Singapur. Su salida sigue siendo incierta. A pesar de la interrupción, Chen dijo que planea regresar a Emiratos una vez que la situación se estabilice.

"Creo que el susto, los miedos, serán a corto plazo", dijo.

Por su parte, la ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, dijo que la aerolínea Emirates operaría un vuelo de Dubái a Dublín el miércoles. El gobierno irlandés intenta ayudar a algunos de sus 22.000-23.000 ciudadanos en Oriente Medio a regresar a casa. Irlanda también planea fletar un vuelo para unas 280 personas desde Omán en los próximos días.

El Ministerio de Exteriores de Noruega envió un "equipo de emergencia" a Dubái como refuerzo para el personal de su embajada, que ayuda a unos 1.500 noruegos registrados en la ciudad.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el miércoles en su conferencia matutina que han sido evacuados de esa región 279 connacionales, pero no ofreció detalles. La cancillería mexicana informó en X que las evacuaciones se han realizado vía terrestre, en su mayoría, desde Israel, Jordania, Emiratos, Líbano y Qatar, con destino a Egipto, Jordania y Turquía.