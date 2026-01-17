Fuerzas kurdas y Ejército sirio chocan en Deir Hafer

ís. Ese episodio terminó con la evacuación de combatientes kurdos de tres vecindarios tomados por las fuerzas de Damasco.

Un reportero de The Associated Press vio el sábado tanques del gobierno y transportes blindados de personal y otros vehículos, como camionetas con ametralladoras pesadas montadas en la parte superior, avanzando hacia Deir Hafer después que las excavadoras retiraran las barricadas. No había presencia de las FDS en las afueras de la ciudad.

Por su parte, el ejército sirio informó que sus fuerzas controlaban Deir Hafer por completo, capturaron la base aérea de Jarrah al este de la ciudad, y trabajaban para eliminar todas las minas y explosivos. Además, las tropas avanzarán hacia la cercana ciudad de Maskana, donde un reportero de la AP vio un convoy militar horas después.

"Nuestra felicidad es indescriptible. Es la felicidad de la liberación", dijo Hussein Mustafa cuando daba la bienvenida a las tropas que entraban en Deir Hafer. Criticó a las FDS, señalando que los residentes ahora pueden celebrar que las fuerzas gubernamentales están a cargo por fin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El Ejército Árabe Sirio vino aquí y nos liberó de esta organización terrorista", comentó otro residente, Mohammed al-Jaber.

Las FDS han sido durante años el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo Estado Islámico, pero Ankara considera a las FDS una organización terrorista debido a su asociación con insurgentes separatistas kurdos en Turquía. Algunas de las facciones que ahora conforman el ejército sirio fueron anteriormente grupos insurgentes respaldados por Turquía que tienen una larga historia de enfrentamientos con las fuerzas kurdas.

Fuerzas kurdas acuerdan retirarse tras ataques de tropas gubernamentales

Las FDS explicaron en un comunicado que, según un acuerdo, las fuerzas sirias debían entrar en Deir Hafer y Maskana una vez que la fuerza liderada por los kurdos terminara su retirada.

"Damasco violó los términos del acuerdo y entró en las ciudades antes de que nuestros combatientes se hubieran retirado por completo, creando una situación altamente peligrosa con potenciales repercusiones serias" , afirmaron las FDS.

La agencia noticiosa estatal, SANA, reportó que los combatientes de las FDS "violaron el acuerdo" al atacar una patrulla del ejército cerca de Maskana, un incidente en el que murieron dos soldados y otros resultaron heridos. Según la agencia, las fuerzas gubernamentales continuaron su avance hacia el este y llegaron a dos aldeas en la provincia norteña de Raqqa.

En los últimos dos días, más de 11.000 personas huyeron de Deir Hafer y Maskana por caminos secundarios para llegar a zonas controladas por el gobierno de Damasco tras el anuncio oficial de que habría una ofensiva para tomar los dos poblados.

El viernes por la noche, luego que las fuerzas gubernamentales comenzaran a bombardear posiciones de las FDS en Deir Hafer, el comandante en jefe del grupo, Mazloum Abdi, explicó en un mensaje en X que las FDS se retirarán de los puntos en disputa en el norte de Siria. Sus combatientes se reubicarán al este del río Éufrates a partir de las 7:00 de la mañana (0400 gmt) del sábado.

Intervención del líder kurdo iraquí

El alivio de las tensiones se produjo luego que funcionarios militares de Estados Unidos visitaron Deir Hafer el viernes y sostuvieron conversaciones con responsables de las FDS en la zona. Estados Unidos mantiene una nueva relación con ambas partes y pedido calma.

Abdi tenía previsto reunirse con el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, en la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, el sábado.

En Irbil, un funcionario del Partido Democrático del Kurdistán de Irak (KDP) dijo que sus funcionarios habían pedido a las FDS que se retiraran de partes del norte de Siria, pero la fuerza kurda en Siria se negó. Según el funcionario, el líder del KDP, Masoud Barzani, se comunicó con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, quien solicitó que Barzani actuara como mediador, una iniciativa que Abdi también aceptó.

El funcionario agregó que la iniciativa de Barzani llevó a la esperada reunión entre Abdi y Barrack en Irbil, en la que trabajarán hacia un acuerdo para mantener a las fuerzas de las FDS al este del Éufrates y prevenir un retorno a los combates. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios.

La decisión de las FDS de retirarse de Deir Hafer se tomó después de que el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, emitió un decreto el viernes que reforzaba los derechos de los kurdos del país, que antes del estallido de la guerra en 2011 representaban aproximadamente el 10% de sus 23 millones de habitantes. En las últimas décadas, la población kurda de Siria había sido marginada y privada de sus derechos culturales bajo el gobierno del partido Baath, que rigió la nación durante seis décadas, hasta la caída de Bashar Assad en diciembre de 2024.

El decreto de Al-Sharaa reconoce el kurdo como uno de los idiomas del país, además del árabe, y adopta el Newroz, una tradicional celebración de la primavera y la renovación conmemorada por los kurdos en toda la región, como un feriado oficial.

La autoridad liderada por los kurdos en el noreste de Siria dijo el sábado que sus derechos no deberían protegerse con "decretos temporales", sino incluyéndolos en la Constitución. Un decreto "no forma una garantía real para los derechos de los grupos étnicos de Siria".