Fundación Paul Watson detiene pesca de krill tras choque en Antártida

MIAMI (AP) — Un barco operado por un grupo fundado por el activista antiballenero Paul Watson chocó en la Antártida contra un buque de pesca industrial de krill, en lo que su propietario noruego calificó como un "ataque deliberado" que puso en peligro a su tripulación y podría haber provocado un desastre en las mismas aguas ambientalmente delicadas que los activistas dicen querer proteger.

Choque entre Fundación Paul Watson y pesquera Aker en Antártida

Un video de dos minutos proporcionado a The Associated Press por Aker QRILL Co. muestra el momento en que el M/V Bandero, operado por la Fundación Capitán Paul Watson, avanza lentamente el martes hacia la popa del buque pesquero y golpea su costado de babor en un ligero ángulo.

La colisión pone de relieve el creciente enfrentamiento en las gélidas aguas del océano Austral por el futuro del krill antártico, un crustáceo similar al camarón que es central en la dieta de las ballenas y un atenuador crucial del calentamiento global, y que además tiene demanda para su uso en suplementos de salud, harina de pescado y otros productos.

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Reacciones y consecuencias del incidente en Antártida

Aker indicó el miércoles que el Bandero estuvo a centímetros de impactar un tanque de diésel de su embarcación, el Antarctic Sea de bandera noruega, y puso en riesgo un hábitat rebosante de múltiples especies de ballenas, focas y aves marinas, las cuales se alimentan de la abundante pero ambientalmente delicada población de krill del océano Austral.

La empresa señaló que su tripulación multinacional quedó conmocionada, pero ilesa, y que emprendería todas las acciones jurídicas a su disposición.

"Nuestra tripulación fue puesta en riesgo en algunas de las aguas más remotas de la Tierra, y sólo la suerte evitó posibles daños ambientales", manifestó en un comunicado el director general de Aker, Webjørn Barstad.

La Fundación Capitán Paul Watson no respondió a una solicitud de comentarios que le hizo la AP sobre las acusaciones de Aker. Pero en su propio comunicado de prensa, describió sus acciones como "no violencia agresiva". Dijo que la tripulación, encabezada por la activista francesa Lamya Essemlali, logró interrumpir toda la pesca de krill durante una "intervención directa" de cinco horas contra dos embarcaciones propiedad de Aker. También difundió imágenes en las que se ve a la tripulación lanzando al agua enormes dispositivos metálicos para triturar redes, destinados a interrumpir la pesca.

Watson no estaba en el barco, que zarpó de Australia en febrero como parte de lo que la fundación Watson denominó Operación Krill Wars.

"Durante todo el encuentro, la tripulación observó fauna antártica en las aguas circundantes, incluidos pingüinos, focas e incluso una ballena, lo que pone de relieve lo que estaba en juego cuando un pequeño barco desafió a una poderosa operación industrial de krill en un claro escenario de David contra Goliat", señaló la fundación en un comunicado.

Watson fundó el movimiento global de conservación Sea Shepherd en la década de 1970, y durante décadas se ganó una reputación temible por embestir embarcaciones y emplear otras tácticas agresivas en enfrentamientos en alta mar que repetidamente lo llevaron a la cárcel. Fue detenido por última vez en Groenlandia durante cinco meses en 2024 por una orden de arresto japonesa, que posteriormente Dinamarca rechazó. La guardia costera de Japón intentaba que fuese arrestado por un incidente en 2010, en el cual se le acusó de ordenar al capitán de su barco que arrojara explosivos contra lo que los japoneses dijeron que era un buque de investigación ballenera.

Aunque en el pasado el ciudadano canadiense-estadounidense ha recibido apoyo de celebridades de Hollywood, sus tácticas de línea dura han dividido el movimiento que inició. Filiales en Francia y Brasil respaldan su nueva fundación homónima, mientras que Sea Shepherd Global y 20 filiales nacionales se enfocan más en patrullas de vigilancia en alta mar, acciones de política pública y apoyo a las fuerzas policiales en países más pobres donde la pesca ilegal es rampante.

La pesca de krill en la Antártida se disparó a un récord la temporada pasada, lo que obligó por primera vez a una suspensión anticipada de la actividad pesquera.

Aker es el mayor recolector de krill del mundo, responsable de más de la mitad de la captura mundial.

Esta remota zona pesquera es gestionada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, una organización internacional integrada por 27 naciones y la Unión Europea.

Es probable que cualquier investigación sobre el incidente, incluida una posible persecución penal, comience en el próximo puerto que toque el Bandero, que navega con bandera de Mongolia. Según el derecho marítimo internacional, una embarcación que adelanta a otra tiene la obligación de mantenerse alejada de cualquier barco cercano al que esté rebasando.

Bandero lleva el nombre de la empresa tequilera propiedad de John Paul DeJoria, un multimillonario estadounidense que fundó los productos para el cuidado del cabello Paul Mitchell y que desde hace tiempo simpatiza con las iniciativas de Watson.