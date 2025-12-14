logo pulso
José Antonio Kast se convierte en el nuevo presidente de Chile tras vencer en las elecciones

José Antonio Kast se convierte en el nuevo presidente de Chile tras vencer en las elecciones

Por AP

Diciembre 14, 2025 06:24 p.m.
A
Gabriel Boric facilitará cambio de mando a José Antonio Kast en Chile

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- El presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, prometió hoy que facilitará el cambio de mando el próximo 11 de marzo al ultraderechista José Antonio Kas y confirmó que mañana se reunirá con el mandatario electo en el palacio de la Moneda para entregarle "un país en marcha". EFE

"Al presidente electo le digo que se disponga prontamente a tender puentes, escuchar y enfrentar esta tarea con humildad, con humanidad, como nos enseñaron quienes estuvieron antes que nosotros", subrayó Boric, escoltado por ministros de su comité político desde el palacio de La Moneda.

"Al final del día, Chile se construye sobre el legado de quienes nos precedieron, que no son legados personales, ni mío ni de presidentes anteriores, sino de todos los chilenos y chilenas que trabajan por construir un país mejor, para ellos, sus familias y la comunidad entera", señaló el mandatario en ejercicio.

Boric destacó, asimismo, que los resultados se conocieron solo un par de horas después de cerradas las urnas "con certezas y sin cuestionamientos", algo que "no es casualidad, sino décadas de trabajo".

"Quiero que sepan que Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas, que debemos cultivar y cuidar, y en mi conversación con el presidente electo, le transmití que no solo yo, sino todos mis colaboradores, van a estar en esa línea", detalló.

"La bandera chilena nos arropa a todos y todas, somos parte de un mismo país y un mismo futuro, y Chile jamás se podrá construir si se piensa que se puede hacer a expensas de algunos", enfatizó.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur. EFE

ssb/jm/raa

(foto)(video)

