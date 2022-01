Galápagos extiende su reserva marina

Ambientalistas celebraron el viernes la decisión del gobierno ecuatoriano de ampliar la reserva marina de Galápagos en 60.000 kilómetros cuadrados, con lo que ahora tiene 198.000 kilómetros, en beneficio de especies altamente migratorias como tiburones y tortugas, entre otras.

Eliécer Cruz, coordinador de la Organización No Gubernamental Más Galápagos, dijo en diálogo con The Associated Press que éste es "un gran primer paso para la conservación marina, esto sin duda complementa y tiene una connotación especial porque conecta a la reserva marina de Galápagos con la reserva de la isla de Cocos, que acaba de ser ampliada, con lo cual básicamente tenemos una reserva binacional".

Añadió que la característica de este nueva reserva es que está situada en una especie de autopista biológica encima de la cordillera Cocos y que es utilizada por tortugas, tiburones martillo y mamíferos para transitar libremente entre Galápagos y la isla de Cocos de ida y vuelta. "Un corredor que mantiene esta zona libre de pesca, va a ser fundamental para las especies marinas migratorias".

El presidente Guillermo Lasso tiene previsto suscribir antes del mediodía un decreto con la nueva área marítima, para lo cual ha invitado al mandatario colombiano Iván Duque y al expresidente estadounidense Bill Clinton, que llegó la noche del jueves, como padrinos, al igual que los cancilleres de Costa Rica y Panamá.

Lasso anunció que ampliaría la reserva marina de Galápagos en la cumbre climática COP26, en noviembre en Reino Unido, donde junto a sus colegas de Panamá, Costa Rica y Colombia firmaron un acuerdo de protección de ese corredor marítimo donde están la isla del Cocos, en Costa Rica; Coiba, en Panamá; Malpelo, en Colombia, y Galápagos en Ecuador, considerado entre los más biodiversos del mundo y el área protegida más grande del hemisferio occidental.

La vocera de Acción Ecológica, Ivonne Ramos, calificó de "muy buena idea" la ampliación o reconocimiento de nuevos espacios "que tienen alta biodiversidad o que tienen zonas frágiles, con la idea de que la declaratoria venga asociada con recursos provenientes del Estado para el control de estos espacios y que se asocie con una serie de acuerdos internacionales".

La nueva área de 60.000 kilómetros adicionales está dividida en un zona de producción no pesquera de 30.000 kilómetros, sobre la cordillera de los Cocos, y otros 30.000 kilómetros en que no se podrá usar palangre, la pesca con un cordel largo del cual cuelgan cuerdas más finas con anzuelos.

El archipiélago de Galápagos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979, en atención a sus especies únicas en el mundo terrestres y marinas, animales y vegetales, que sirvió al científico inglés Charles Darwin para elaborar la teoría de la evolución de las especies.