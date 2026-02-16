George Washington lidera el sitio de Boston y fortalece la Revolución

BOSTON (AP) — Más de una década antes de convertirse en el primer presidente de Estados Unidos, George Washington encabezó una campaña crucial en los primeros días de la Revolución. El Sitio de Boston fue su primera campaña como comandante en jefe del Ejército Continental y, en muchos sentidos, preparó el terreno para sus éxitos militares y políticos, celebrados en el Día de los Presidentes.

Tras las batallas de Lexington y Concord, las milicias habían acorralado a los británicos en Boston en abril de 1775. El Congreso Continental, al reconocer la necesidad de un esfuerzo militar más organizado, eligió a Washington para dirigir el ejército recién formado.

El Sitio de Boston y su importancia

En este día hace 250 años, Washington se estaría acercando al final de un sitio de casi un año que mantuvo atrapados a hasta 11.000 soldados británicos y a cientos más de leales. Los británicos ocupaban Boston en ese momento, y el objetivo del sitio era obligarlos a salir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una decisión crucial que tomó Washington fue enviar a Henry Knox, un joven vendedor de libros, a Fort Ticonderoga, en Nueva York, para recuperar decenas de cañones. Los cañones, transportados cientos de kilómetros en pleno invierno, al final se utilizaron para disparar contra posiciones británicas. Eso contribuyó a la decisión de los británicos, cuyos suministros menguaban, de abandonar la ciudad en barco el 17 de marzo de 1776.

Los historiadores sostienen que, al abandonar los británicos sus posiciones, celebrado en Boston como el Día de la Evacuación, libró a la ciudad de los leales en un momento crítico, negó a los británicos el acceso a un puerto importante y dio a los patriotas un enorme impulso moral.

"El éxito del Sitio de Boston dio nueva vida e impulso a la Revolución", explica Chris Beagan, administrador del sitio en Longfellow House, en Cambridge, un Sitio Histórico Nacional que sirvió como cuartel general de Washington durante la Revolución. "Si hubiera fracasado, el control real sobre Nueva Inglaterra habría continuado, y es probable que el Ejército Continental se hubiera disuelto".

Cómo el sitio moldeó a Washington

El sitio también fue una prueba crucial para Washington. Agrimensor y agricultor, Washington llevaba casi 20 años fuera del ejército después de comandar tropas para los británicos durante la Guerra Franco-India. Su campaña exitosa le garantizó seguir como comandante en jefe el resto de la Revolución.

Doug Bradburn, presidente de Mount Vernon de George Washington, la finca donde vivió Washington y que hoy es museo y sitio histórico, señaló que Washington dio los primeros pasos para crear un ejército geográficamente diverso que incluía milicianos desde Massachusetts hasta Virginia y, al final de la guerra, una fuerza de combate con una representación significativa de personas negras y nativas. Fue el ejército más integrado hasta que el presidente Harry S. Truman desegregó las fuerzas armadas en 1948, señala Bradburn.

Washington, un propietario de esclavos que dependía de cientos de ellos en su hacienda de Mount Vernon, se oponía inicialmente a admitir en el ejército a soldados negros, tanto liberados como libres. Pero, ante la falta de hombres, llegó a comprender que "hay negros libres que quieren alistarse y los necesita para impedir que los británicos rompan el cerco" durante el sitio, explica Bradburn.

Expulsar a los británicos de Boston también convirtió a Washington en una de las figuras políticas más populares del país.

"Él llega a encarnar la causa en un tiempo anterior a que existiera una nación, antes de que existiera una Declaración de Independencia, antes de que realmente se tuviera claro cuál era el objetivo de esta lucha", indicó Bradburn. "Él se convierte en el rostro del movimiento revolucionario".

Comandar el ejército durante más de ocho años también preparó a Washington para la presidencia, dijo el historiador militar Rick Atkinson, ganador del Premio Pulitzer. "Quizá lo más importante es que le dio la sensación de que los estadounidenses podían y debían ser un solo pueblo, en lugar de habitantes de trece entidades diferentes".

Mitos sobre Washington

Su ascenso a la prominencia también dio lugar a numerosos mitos sobre Washington, muchos de los cuales persisten hasta hoy.

Uno de los más populares es el mito del cerezo. Según Mount Vernon, lo inventó uno de los primeros biógrafos de Washington tras su muerte. Supuestamente, a los 6 años dio hachazos a un cerezo y lo admitió cuando su padre lo descubrió, al decir célebremente: "No puedo decir una mentira... sí lo corté con mi hachita".

El segundo es el mito de los dientes de madera. Se rumoraba que Washington tenía dentaduras postizas de madera y, incluso bien entrado el siglo XX, se citaba a académicos diciendo que sus dientes falsos estaban hechos de madera. No es cierto. Nunca usó dentaduras de madera; en su lugar, utilizó dentaduras con marfil, oro e incluso dientes humanos.

Más que un estadista

Durante su vida, Washington tuvo innumerables ocupaciones. Según Mount Vernon, era conocido como un agricultor innovador y un defensor de la expansión hacia el oeste, al comprar hasta 50.000 acres de tierra en varios estados del Atlántico medio. Tras regresar a su finca, construyó una destilería de whisky que se convirtió en una de las más grandes del país.

Su relación con la esclavitud era compleja. Abogó por poner fin a la esclavitud, y su testamento pedía liberar a todas las personas esclavizadas que le pertenecían tras la muerte de su esposa, Martha Washington. Pero no era dueño de todas las personas esclavizadas en Mount Vernon, por lo que no podía liberarlas legalmente a todas.

Celebración del Día de los Presidentes

Para los admiradores de George Washington, el Día de los Presidentes —que se conmemora cada tercer lunes de febrero— es como su Super Bowl. La festividad, que se originó para celebrar el cumpleaños de Washington —el 22 de febrero—, se ha asociado con buenas ofertas en el centro comercial. Aun así, hay muchos lugares que celebran todo lo relacionado con Washington en este día.

Se prevé una ceremonia de colocación de una corona de flores en la tumba de Washington en Mount Vernon, y un campamento del Ejército Continental. También un desfile en honor a Washington en Alexandria, Virginia, y, en Laredo, Texas, una celebración de un mes incluye un carnaval, certámenes, un espectáculo aéreo y un festival de jalapeño.