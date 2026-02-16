Video | "Diablero" de Abastos da golpiza a motociclista

Un motociclista fue agredido por "diablero" en la Central de Abastos a plena luz del día.

El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se ve al trabajador del centro golpear con una estructura de fierro al motociclista en la cabeza, justo cuando se retiraba del lugar. Después siguió con golpes en el suelo.

Comerciantes de la zona señalaron que este tipo de incidentes no son aislados y solicitaron mayor vigilancia para prevenir hechos violentos.

Hasta el momento no se ha informado sobre si hubo alguna denuncia por la agresión o personas detenidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | "Diablero" de Abastos da golpiza a motociclista

- El hecho fue registrado por cámaras de seguridad

Checa la nota: ??https://t.co/mAiqm33b6k pic.twitter.com/glhQTYGrQI — Pulso Online (@pulso_mx) February 16, 2026